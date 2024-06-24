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Тюменские власти рассказали, когда Старотобольский тракт станет четырехполосным

Денег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт

24 июня 2024, 06:34
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали, когда Старотобольский тракт станет четырехполосным

С ежедневными пробками на Старотобольском тракте по дороге на работу утром и домой вечером сталкиваются жители областной столицы. Горожане сетуют, что на дорогу только в одну сторону приходится теперь тратить полтора-два часа.
«На Старотобольском тракте расположено огромное число предприятий, соответственно трафик крайне плотный. Люди до работы теперь едут по 1,5-2 часа — пробки начинаются с раннего утра и продолжаются до конца рабочего дня. Причина — всего две полосы движения» — посетовали в социальных сетях тюменцы.

Горожане обратились к губернатору Моору с требованием заняться работами по расширению тракта до четырех полос. Между тем, в администрации Тюмени пояснили, что проектная документация по капитальному ремонту Старотобольского тракта уже подготовлена. Правда, пока на проведение непосредственно самих работ в бюджете не предусмотрены денежные средства.

«Выполнение строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства, и результатов ранжирования в отношении объектов, на которые имеется проектная документация», — пояснили в мэрии.
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Заметим, часть горожан считает, что расширение Старотобольского тракта до четырех полос решит проблему с пробками только на короткий период времени. Потому требуется строительство альтернативных дорог.

«Расширение дорожного полотна не решит проблему, а лишь отсрочит её на непродолжительное время. Там нужно решать вопрос с альтернативной дорогой, а лучше с двумя в перспективе», — отметил Николай А.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром в центре города образовались огромные пробки из-за перекрытого в связи с ремонтом теплосетей участка улица Профсоюзной. Работы планируют завершить в течение дня понедельника.

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