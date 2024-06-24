Денег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт

Горожане обратились к губернатору Моору с требованием заняться работами по расширению тракта до четырех полос. Между тем, в администрации Тюмени пояснили, что проектная документация по капитальному ремонту Старотобольского тракта уже подготовлена. Правда, пока на проведение непосредственно самих работ в бюджете не предусмотрены денежные средства.