Денег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
«На Старотобольском тракте расположено огромное число предприятий, соответственно трафик крайне плотный. Люди до работы теперь едут по 1,5-2 часа — пробки начинаются с раннего утра и продолжаются до конца рабочего дня. Причина — всего две полосы движения» — посетовали в социальных сетях тюменцы.
Горожане обратились к губернатору Моору с требованием заняться работами по расширению тракта до четырех полос. Между тем, в администрации Тюмени пояснили, что проектная документация по капитальному ремонту Старотобольского тракта уже подготовлена. Правда, пока на проведение непосредственно самих работ в бюджете не предусмотрены денежные средства.
«Выполнение строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства, и результатов ранжирования в отношении объектов, на которые имеется проектная документация», — пояснили в мэрии.
Заметим, часть горожан считает, что расширение Старотобольского тракта до четырех полос решит проблему с пробками только на короткий период времени. Потому требуется строительство альтернативных дорог.
«Расширение дорожного полотна не решит проблему, а лишь отсрочит её на непродолжительное время. Там нужно решать вопрос с альтернативной дорогой, а лучше с двумя в перспективе», — отметил Николай А.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром в центре города образовались огромные пробки из-за перекрытого в связи с ремонтом теплосетей участка улица Профсоюзной. Работы планируют завершить в течение дня понедельника.