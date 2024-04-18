«Тюменское дело» рассмотрят в военном суде Екатеринбурга в ближайшее время.

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Источник редакции сообщил, что в суд поступили материалы только на четверых из шести фигурантов дела — Дениза Айдына, Никиты Олейника, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова. Еще один из фигурантов сейчас находится в психиатрическом стационаре.
«Дело в отношении него пока стоит на паузе, у него проблемы со здоровьем. Также в деле фигурирует тюменец Кирилл Брик, но допускается, что он пошел на сделку со следствием, а потому его дело в суд и могло поступить раньше», — объясняет инсайдер.
Сейчас Айдыну, Незнамову и Чертыкову по совокупности статей грозит лишение свободы на срок от 15 до 30 лет. Никита Олейник может получить пожизненное, так как его считают организатором террористического сообщества, существование которого фигуранты дело отрицают.
В сумме всем шестерым фигурантам вменяют статьи, предусматривающие наказание за изготовление взрывчатки группой лиц, незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы, организацию и участие в террористическом сообществе, приготовление к террористическому акту.
Свою причастность к преступлениям обвиняемые отрицают, они многократно заявляли о том, что признательные показания из них выбили под пытками.
Ранее «Наш город» сообщал о ходе еще одного резонансного дела, касающегося Алисы Гулиевой, также известной, как стримерша Жади. Несмотря на обвинение в истязании детей и нанесение тяжких повреждений, сторона защиты рассчитывает на оправдательный приговор.