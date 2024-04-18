«Тюменское дело» рассмотрят в военном суде Екатеринбурга в ближайшее время.

Фигуранты «Тюменского дела» сейчас содержатся в следственных изоляторах Тюменской области, однако их дело будут рассматривать в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге, куда уже поступили материалы досудебной проверки. Обвиняемые будут присутствовать на заседаниях через ВКС.

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