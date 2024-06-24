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Updated Сегодня, 05:14

В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекрыли центральную улицу

Центр города перекрыли в Тюмени из-за ремонта теплосетей

24 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекрыли центральную улицу

Жители Тюмени попали сегодня утром в огромные пробки в центе города. Причина — перекрытый участок улицы Профсоюзной от 50 лет Октября до Оловянникова. Здесь проводят ремонтные работы на теплосетях.

Заторы наблюдались на 50 лет Октября, Советской. В настоящее время движение затруднено частично.

По планам, работы завершат на участке Профсоюзной в течение сегодняшнего дня. Альтернативные маршруты организованы по улицам Осипенко, Орджоникидзе, Свердлова и по Оловянникова, Северной в обратном направлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 29 июня, перекроют с 8:00 до 23:00 несколько улиц в районе набережной Туры. Там будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи.

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