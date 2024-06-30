Ради строительства дороги у тюменцев заберут десятки гаражей в центре города

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном распоряжении мэрии.
Когда начнется строительство новой дороги информации пока нет. Известно, что улицу Дамбовскую продлят на участке от Елизарова до Госпаровской. Протяженность новой дороги составит около 1 километра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени изымут земельные участки в центре города и расположенные на них гаражи ради строительства новой дороги по улице Даудельной на участке от Профсоюзной до Софьи Ковалевской.