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Updated Сегодня, 09:08

У жителей Тюмени изымут более 70 гаражей ради продления улицы Дамбовской

Ради строительства дороги у тюменцев заберут десятки гаражей в центре города

30 июня 2024, 09:06
Фото: 1MI

У жителей Тюмени изымут более 70 гаражей ради продления улицы Дамбовской

Всего у горожан власти заберут 75 земельных участков на Максима Горького, 2, и расположенные на них объекты недвижимого имущества.
«Изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном распоряжении мэрии.

Когда начнется строительство новой дороги информации пока нет. Известно, что улицу Дамбовскую продлят на участке от Елизарова до Госпаровской. Протяженность новой дороги составит около 1 километра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени изымут земельные участки в центре города и расположенные на них гаражи ради строительства новой дороги по улице Даудельной на участке от Профсоюзной до Софьи Ковалевской.

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