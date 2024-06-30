Воды по колено: тюменцы вынуждены вплавь передвигаться по городу

Между тем, по информации администрации Тюмени, в областной столице продолжается откачка воды с городских улиц. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях организовано дежурство бригад, которые готовы своевременно произвести откачку воды и прочистку дождеприемных решеток.