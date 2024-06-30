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Плеханово

Воды по колено: тюменцы вынуждены вплавь передвигаться по городу

30 июня 2024, 06:40
Фото: ЧС Тюмень
Плеханово
Жители Тюмени продолжают делиться в социальных сетях последствиями дождей в городе. Половина районов областной столицы из-за неработающей ливневой канализации оказалась затоплена лужами.

На некоторых улицах уровень воды доходит до колен — пешеходы вынуждены практически вплавь добираться до нужного места.

«ЖК „Плеханово“ улица Кремлевская. Как пешеходам переходить дорогу в положенном месте?. Много лет уже проблема существует. Дворы просто по бордюры в воде. И не надо стрелки переводить на дождь. Моря даже при небольшом дожде, потому что нет стоков. Дорога на Московский тракт у рынка „Плехановской“ вообще одно сплошное море до Московского тракта. Единственный тротуар для пешеходов в воде. А микрорайон застраивается дальше и дальше», — возмущаются тюменцы.
Плеханово
Видео: ЧС Тюмень
«В Плеханово вообще только на подлодке передвигаться можно после сильных ливней», — шутят горожане.

Также стоит вода во дворах домов в центре города, микрорайоне Преображенский, в районе Чаплина и Широтной, на Московском тракте и т. д.

Видео: ЧС Тюмень

Между тем, по информации администрации Тюмени, в областной столице продолжается откачка воды с городских улиц. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях организовано дежурство бригад, которые готовы своевременно произвести откачку воды и прочистку дождеприемных решеток.

«Службы продолжают следить за ситуацией на дорогах и направляют спецмашины в места, где это необходимо. В оперативную работу берутся обращения от горожан», — заверяют в мэрии.

Отметим, в Тюмени сегодня до конца дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В понедельник, 1 июля, осадков не ожидается — день будет солнечным и теплым.

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