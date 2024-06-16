Итоги недели: гибель на воде, гигантские пробки из-за спортфестиваля, обмелевшая Тура

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Губернатор Тюменской области Александр Моор 11 июня подписал постановление о перераспределении обязанностей, которые выполнял арестованный вице-губернатор Вячеслав Вахрин, между тремя заместителями.
Теперь координировать и контролировать деятельность департамента ЖКХ Тюменской области и Государственной жилищной инспекции региона будет Сергей Шустов. Также он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в области.
Работу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и Региональной энергетической комиссии всей «матрешки» будет курировать Андрей Пантелеев. Ему также поручено возглавить межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.
На замгубернатора Павла Белявских возложены обязанности контролировать работу департамента информатизации Тюменской области.
Эксперты считают, что перераспределение полномочий Вахрина свидетельствуют о том, что в правительство чиновник больше не вернется.
Власти намерены построить новую магистраль к 2030 году, которая свяжет Тюмень и Краснодар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В ближайшей перспективе, до 2030 года, в Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар», — сообщил Голубев.
Новая трасса пройдет через Ростовскую область. На данный момент протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.
Уровень воды в Туре упал ниже 160 сантиметров. Ежедневно вода в тюменской реке убывает на 10-14 сантиметров. В настоящее время уровень воды в реке опустился до 152 сантиметров выше нулевой отметки. Неделей ранее этот показатель составлял 254 сантиметра. За последние две недели уровень Туры снизился более чем на 2 метра.
Эксперты отмечают, что солнечная и жаркая погода может привести к еще более стремительной потере воды.
Пока областные власти не торопятся объявлять режим ЧС в связи с обмелением Туры. Год назад в начале июня губернатор Моор ввел режим повышенной готовности. Тогда же Минтранс запретил движение судов на фоне тяжелого состояния реки, исключение было сделано лишь для вспомогательных средств.
Профессор Санкт-Петербургского университета, доктор географических наук, гидролог Владислав Шелутко отмечает, что ранее в засушливые годы такой проблемы с обмелением не возникало из-за того, что по реке сплавляли лес и бревна снижали уровень растительности, выпалывая его. А сейчас Тура стала заросшей из-за чего снизилась скорость течения и переносимые рекой наносы стали осаждаться.
«Однако глупо ограничиваться только расчисткой русла и ждать улучшения ситуации в Туре. Нужно отказаться от бетонирования набережных, прекратить закрывать реку и ее притоки в коллекторы и не использовать прибрежную зону для застройки домами», — отмечает профессор.
Вместе с тем, по его словам, важно озеленить пойменные территории реки и усилить контроль за вырубкой деревьев. Последнее приводит к снижению грунтовых вод, пересыханию и медленной смерти Туры.
В квартире тюменца силовики нашли оружие и взрывчатое устройство — пистолет ТТ, ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ, а также многочисленную нацистскую символику. Аналогичные знаки были набиты и на черепе мужчины.
Тюменца привлекли к уголовной ответственности. Правда, суд назначил условный срок лишения свободы на 6,5 лет. Между тем, максимальная санкция одной из статей предусматривает наказание вплоть до 8 лет. По совокупности нарушений преступник мог получить более серьезный срок.
В субботу в областной столице проходил спортивный фестиваль IRONSTAR TYUMEN 2024, участие в котором приняли тысячи спортсменов. Ради мероприятия городские власти закрыли для проезда десять улиц в центре Тюмени и в районе Дома Обороны.
Следствием перекрытых дорог стали гигантские пробки в центре города, десятки горожан, опоздавших на работу и учебу, и сотни гневных комментариев в адрес администрации города.
«Перекрыли полгорода, Оборона была полностью отрезана от дорог. Дворы машинами перекрыли. Кошмар, администрация так о людях думает», — возмущались тюменцы.
«Абсолютно не организовано движение, схем объездов нигде не вывешено, все толкаются по тупикам. Как обычно, городские власти и организаторы мероприятия показали свою полную некомпетентность», — негодовали горожане.
Тюменцы отмечали, что подобные мероприятия следует проводить за городом, чтобы не создавать неудобство всем жителям областной столицы.
На этой неделе в Тюменской области в водоемах утонули пять человек. Все трагедии произошли в местах, где запрещено купаться. 12 июня в озере Круглое днем утонул мужчина, в этот же день трагедия произошла на озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, в селе Салаирка в реке Тура утонули подростки — две девочки 14 и 16 лет. В субботу, 15 июня, в реке Тура в Тюмени утонул молодой человек. ЧП произошло на глазах его спутницы.
Отметим, что в Тюменской области безопасными для купания признаны лишь шесть водоемов:
Горожане отмечают, что городу не хватает бесплатного пляжа, так как не у каждой семьи имеется возможность поехать на базу отдыха. В связи с чем требуют оборудовать в городе места для купания.
Год назад глава МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян заявлял, что в Тюмени откроют около 50 бесплатных пляжей и мест для купания. Часть из них власти планировали оборудовать в этом году. Пока информации об открытии бесплатного пляжа в областной столице нет.