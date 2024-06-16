Итоги недели: гибель на воде, гигантские пробки из-за спортфестиваля, обмелевшая Тура

Уровень воды в Туре упал ниже 160 сантиметров. Ежедневно вода в тюменской реке убывает на 10-14 сантиметров. В настоящее время уровень воды в реке опустился до 152 сантиметров выше нулевой отметки. Неделей ранее этот показатель составлял 254 сантиметра. За последние две недели уровень Туры снизился более чем на 2 метра.