Ехали в отпуск на юг. Семья с детьми попала в жуткую аварию на «трассе смерти»

В результате ДТП пострадали женщина-водитель Lexus, стаж вождения которой один год, ее супруг и двое детей 5-ти и 7-ми лет. У одного из детей тяжелые травмы. Оба ребенка перевозились без специальных удерживающих устройств. Известно, что семья направлялась из Югры в Краснодарский край в отпуск.