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В ДПТ на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья с детьми

Ехали в отпуск на юг. Семья с детьми попала в жуткую аварию на «трассе смерти»

16 июня 2024, 09:58
Фото: ГИБДД

В ДПТ на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья с детьми

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 411-й километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись Lexus и грузовик. От удара оба автомобиля отбросило в кювет.
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Дети

По предварительным данным, авария произошла из-за водителя Volkswagen, который при маневре обгона создал помеху Lexus, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Фото: ГИБДД

В результате ДТП пострадали женщина-водитель Lexus, стаж вождения которой один год, ее супруг и двое детей 5-ти и 7-ми лет. У одного из детей тяжелые травмы. Оба ребенка перевозились без специальных удерживающих устройств. Известно, что семья направлялась из Югры в Краснодарский край в отпуск.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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