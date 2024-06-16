Ехали в отпуск на юг. Семья с детьми попала в жуткую аварию на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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По предварительным данным, авария произошла из-за водителя Volkswagen, который при маневре обгона создал помеху Lexus, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
В результате ДТП пострадали женщина-водитель Lexus, стаж вождения которой один год, ее супруг и двое детей 5-ти и 7-ми лет. У одного из детей тяжелые травмы. Оба ребенка перевозились без специальных удерживающих устройств. Известно, что семья направлялась из Югры в Краснодарский край в отпуск.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 15 июня, три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.