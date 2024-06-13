«Нацистские знаки и граната»: тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области успели пресечь деятельность мужчины до возможных жутких происшествий. Иевлев незаконно приобрел пистолет ТТ, ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ. Также в его жилище нашли множество предметов с нацистской символикой. Однако суд назначил ему лишь условное наказание.