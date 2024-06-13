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Тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие.

«Нацистские знаки и граната»: тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие

13 июня 2024, 09:41
Фото: РУФСБ России по Тюменской области.
Тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие.

Тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие

В квартире тюменца Владимира Иевлева силовики обнаружили оружие и взрывчатое устройство. Вместе с тем квартира пестрила нацисткой символикой, аналогичные знаки были набиты и на черепе мужчины.
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Оружие

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области успели пресечь деятельность мужчины до возможных жутких происшествий. Иевлев незаконно приобрел пистолет ТТ, ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ. Также в его жилище нашли множество предметов с нацистской символикой. Однако суд назначил ему лишь условное наказание.

«Следователем СЧ УМВД России по г. Тюмени в отношении Иевлева В.И. возбуждено и расследовано два уголовных дела. Суд признал его вину и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.

Максимальная санкция одной из статей предусматривает наказание вплоть до 8 лет. По совокупности нарушений преступник мог получить более серьезный срок.

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Ранее «Наш город» сообщал о жителе Тюмени, который планировал организовать теракт на железнодорожных путях в Тюмени.

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