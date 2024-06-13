«Нацистские знаки и граната»: тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области успели пресечь деятельность мужчины до возможных жутких происшествий. Иевлев незаконно приобрел пистолет ТТ, ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ. Также в его жилище нашли множество предметов с нацистской символикой. Однако суд назначил ему лишь условное наказание.
«Следователем СЧ УМВД России по г. Тюмени в отношении Иевлева В.И. возбуждено и расследовано два уголовных дела. Суд признал его вину и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.
Максимальная санкция одной из статей предусматривает наказание вплоть до 8 лет. По совокупности нарушений преступник мог получить более серьезный срок.
Ранее «Наш город» сообщал о жителе Тюмени, который планировал организовать теракт на железнодорожных путях в Тюмени.