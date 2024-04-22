1,5 миллиона ежемесячно: житель Тюменской области пытался купить покровительство ФСБ

Житель Тюменской области пытался подкупить сотрудника ФСБ

Гейбатов Наги Вахид рассчитывал на покровительство сотрудника РУ ФСБ Тюменской области. Мужчина занимался преступной деятельностью, связанной с кражей углеводородного сырья. От силовика он хотел защиты, за что готов был через посредника выплачивать ему по 1,5 миллиона рублей каждый месяц.