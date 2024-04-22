1,5 миллиона ежемесячно: житель Тюменской области пытался купить покровительство ФСБ

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Мужчину, предложившего взятку силовику, задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. В ходе следствия выяснилось, что мужчина хотел получить от сотрудника ФСБ защиту при реализации своей преступной деятельности, связанной с хищением углеводородного сырья. По условиям, выдвинутым взяткодателем, силовик получал бы по полтора миллиона рублей ежемесячно через посредника — Багирова Халида Тарверди оглы.
Встретиться с представителями ФСБ злоумышленнику удалось, однако, вместо желанного «прикрытия», он получил арест и уголовное дело, причем за оба преступления — кражу и дачу взятки в крупном размере.
«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО возбуждены уголовные дела в отношении Гейбатова Н.В.о. по ч. 4 ст. 158, ч. 5 ст. 291 УК РФ. В порядке апелляции окружным судом ЯНАО приговор Ноябрьского городского суда оставлен без изменений, приговор вступил в законную силу», — сообщили «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Мужчине избрали наказание в виде лишения свободы в колони строгого режима сроком на 8 лет и 6 месяцев и штраф в размере 3 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Винзилинского психоневрологического интерната. мужчина собрал целый «букет» статей — превышение должностных полномочий, взятки, и даже хранение боевых патронов.