nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Житель Тюменской области пытался подкупить сотрудника ФСБ.

1,5 миллиона ежемесячно: житель Тюменской области пытался купить покровительство ФСБ

22 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI
Житель Тюменской области пытался подкупить сотрудника ФСБ.

Житель Тюменской области пытался подкупить сотрудника ФСБ

Гейбатов Наги Вахид рассчитывал на покровительство сотрудника РУ ФСБ Тюменской области. Мужчина занимался преступной деятельностью, связанной с кражей углеводородного сырья. От силовика он хотел защиты, за что готов был через посредника выплачивать ему по 1,5 миллиона рублей каждый месяц.

Мужчину, предложившего взятку силовику, задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. В ходе следствия выяснилось, что мужчина хотел получить от сотрудника ФСБ защиту при реализации своей преступной деятельности, связанной с хищением углеводородного сырья. По условиям, выдвинутым взяткодателем, силовик получал бы по полтора миллиона рублей ежемесячно через посредника — Багирова Халида Тарверди оглы.

Встретиться с представителями ФСБ злоумышленнику удалось, однако, вместо желанного «прикрытия», он получил арест и уголовное дело, причем за оба преступления — кражу и дачу взятки в крупном размере.

Задержание жителя Тюменской области, пытавшегося купить покровительство ФСБ
Видео: РУ ФСБ России по Тюменской области
«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ЯНАО возбуждены уголовные дела в отношении Гейбатова Н.В.о. по ч. 4 ст. 158, ч. 5 ст. 291 УК РФ. В порядке апелляции окружным судом ЯНАО приговор Ноябрьского городского суда оставлен без изменений, приговор вступил в законную силу», — сообщили «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.

Мужчине избрали наказание в виде лишения свободы в колони строгого режима сроком на 8 лет и 6 месяцев и штраф в размере 3 миллионов рублей.

Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Винзилинского психоневрологического интерната. мужчина собрал целый «букет» статей — превышение должностных полномочий, взятки, и даже хранение боевых патронов.

Читайте также:
143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской областиКолесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казиноСиловики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия в Тюменской области
#Алиса Вернер#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Взятки#ФСБ#Взятка#Кражи
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"