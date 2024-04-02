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Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку

Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку

2 апреля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку

Взятку казахский предприниматель предложил таможеннику в Тюмени, надеясь провести 50 тонн задержанных орехов. Теперь горе-взяточнику грозит серьезный тюремный срок.

В Тюмени за попытку взятки сотруднику таможенной службы предстанет гражданин Казахстана. Об этом сообщает издание «Вслух.ru». Предложенная сотруднику сумма превысила полмиллиона рублей.

Согласно материалам дела, предложил бизнесмен деньги таможеннику, чтобы тот помог провезти через границу задержанные 46 тонн сухофруктов и орехов. Предлагал предприниматель взять деньги в виде четырех тысяч долларов, а также обещал добавить 200 тыс. руб сверху.

О случившемся таможенный служащий сообщил в отдел противодействия коррупции. Поймали взяточника с поличным прямо во время попытку передачи денег. Теперь грозит горе-предпринимателю 12 лет тюрьмы.

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