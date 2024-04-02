Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Тюмени за попытку взятки сотруднику таможенной службы предстанет гражданин Казахстана. Об этом сообщает издание «Вслух.ru». Предложенная сотруднику сумма превысила полмиллиона рублей.
Согласно материалам дела, предложил бизнесмен деньги таможеннику, чтобы тот помог провезти через границу задержанные 46 тонн сухофруктов и орехов. Предлагал предприниматель взять деньги в виде четырех тысяч долларов, а также обещал добавить 200 тыс. руб сверху.
О случившемся таможенный служащий сообщил в отдел противодействия коррупции. Поймали взяточника с поличным прямо во время попытку передачи денег. Теперь грозит горе-предпринимателю 12 лет тюрьмы.