Полмиллиона за орехи. Уроженец Казахстана отправится под суд за взятку

Согласно материалам дела, предложил бизнесмен деньги таможеннику, чтобы тот помог провезти через границу задержанные 46 тонн сухофруктов и орехов. Предлагал предприниматель взять деньги в виде четырех тысяч долларов, а также обещал добавить 200 тыс. руб сверху.