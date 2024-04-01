«Приглашаем в гости губернатора Моора»: известный коттеджный поселок утопает в грязи

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Тюменцы пригласили главу региона попробовать проехать по поселку.
«Никто по нашим дорогам проехать не может. Ни жители, ни скорая. Мы отрезаны от мира. Пишем и обращаемся в Тюменский район регулярно — одни отписки про очередность. Мы хотим в 21 веке просто пройти по дороге или проехать на машине. Сейчас даже на лошади с телегой не проехать. Отсыпьте срезкой или шлаком. Или дорожными плитами хотя бы», — возмутились селяне.
В администрации Тюменского района утверждают, что откачка талых вод с улиц деревни Якуши производится ежедневно как ассенизаторской машиной, так и помпой.
«31 марта воду откачивали с пер. Конева, пер. Трактового, улиц Майора Солнечникова, Мельникайте, Алиш, Уральской. На улице Солнечной подтопления отсутствуют. После подсыхания грунта улицы на площадках ИЖС прогрейдируют. Подсыпка возвратным материалом (асфальтовой срезкой) проводится при его наличии в период проведения дорожных работ в муниципалитете», — отметили в ведомстве.
И добавили, что комплексное строительство дорог на площадках ИЖС Тюменского района производится в порядке очередности и при наличии финансирования. В настоящее время в списке на строительство дорог коттеджный поселок в деревне Якуши располагается на 21 месте.
Ранее «Наш Город» писал, что жители деревни Бузаны Армизонского района на протяжен всех лет существования деревни живут без дороги. В период весенней распутицы селяне не могут выбраться на «большую землю».