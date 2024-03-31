Ни асфальта, ни щебня: жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации

Отметим, что на проблемы с дорогами в деревнях и селах тюменцы жалуются регулярно. Не так давно многодетные тюменские семьи, получившие земельные участки в деревне Падерина, сообщали, что из-за перекопанных улиц не могут даже добраться до земельного участка, не говоря уже о том, чтобы приступить к строительству.