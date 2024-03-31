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Updated Сегодня, 11:53

Жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за дороги

Ни асфальта, ни щебня: жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации

31 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI

Жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за дороги

На отсутствие дороги до деревни Бузаны жалуются армизонцы. По словам селян, асфальтовое покрытие отсутствует на протяжении всех лет существования деревни.
Видео: ЧС Тюмень

Между тем, в населенном пункте проживают молодые семьи с детьми, пенсионеры. Так как в деревне отсутствуют магазины — приходится ездить за необходимым в близлежащие поселки. И каждая поездка по бездорожью превращается в настоящий квест.

«Дорога на деревню Бузаны. Асфальта нет, длина дороги 8 километров. Живут пенсионеры, молодые семьи с детьми. Магазинов нет, даже за хлебом не съездить — ближайший находится на расстоянии 56 километров. Куда обращаться? Хоть бы щебня вымолить», — сетуют в соцсетях жители Армизонского района.
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И добавляют, что по Салаирскому тракту до границы Свердловской области также отсутствует нормальная дорога.

«Свердловская область сделала дорогу, а Тюменская даже грейдером не ровняет, одни ямы», — негодуют жители региона.

Отметим, что на проблемы с дорогами в деревнях и селах тюменцы жалуются регулярно. Не так давно многодетные тюменские семьи, получившие земельные участки в деревне Падерина, сообщали, что из-за перекопанных улиц не могут даже добраться до земельного участка, не говоря уже о том, чтобы приступить к строительству.

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Между тем, в 2024 году на строительство и ремонт дорог областные власти намерены потратить 3,4 миллиарда рублей. Будут ли организованы хотя бы в щебеночном исполнении дороги в проблемных районах Тюменской области — неизвестно.

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