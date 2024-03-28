Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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«Невозможно идти по пешеходным переходам — все в грязи», — сетуют тюменцы.
И добавляют, что в нечистотах утопают не только городские улицы, но и парки. В частности, сквер в районе улицы Энергетиков, 44.
«Всю зиму его не чистили, а сейчас он просто утопает в помоях», — негодуют горожане.
Отметим, что весенняя проблема в виде грязных дорог имеется не только в Тюмени, но и в других городах России. И власти городов ведут с ней борьбу — к примеру, в Москве и Уфе на этой неделе начали отмывать столичные улицы от грязи специальным шампунем. Также к уборке весенней грязи с дорог приступили в соседнем Екатеринбурге.
В Тюмени также дорожники начали весеннюю уборку улично-дорожной сети. На минувшей неделе в областной столице от грязи было отмыто 299 дорожных знаков и отремонтировано около 50, очищено от грязи и пыли порядка 13 000 метров перильного и барьерного ограждения, около 1600 опор освещения. Также на городских дорогах работают дорожные пылесосы — специалисты очищают проезжую часть и тротуары в местах, где нет снега и льда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на дороги потратят 3,4 миллиарда рублей. Деньги предусмотрены на ремонт и строительство трасс.