Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото

Отметим, что весенняя проблема в виде грязных дорог имеется не только в Тюмени, но и в других городах России. И власти городов ведут с ней борьбу — к примеру, в Москве и Уфе на этой неделе начали отмывать столичные улицы от грязи специальным шампунем. Также к уборке весенней грязи с дорог приступили в соседнем Екатеринбурге.