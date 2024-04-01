«Газовый узел менять не хотели»: на севере Тюменской области произошел взрыв

Отметим, ЧП на Самотлорском месторождении происходит не в первый раз — в апреле 2023 года с вышки сорвался машинист нефтесервисной компании «ИНКОМнефть». В результате инцидента мужчина скончался на месте происшествия. В мае 2021 года в результате возгорания одной из емкостей на месторождении получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора четыре человека.