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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Появились фото после взрыва котельной на севере Тюменской области

«Газовый узел менять не хотели»: на севере Тюменской области произошел взрыв

1 апреля 2024, 07:14
Фото: Типичный краб Нижневартовск

Появились фото после взрыва котельной на севере Тюменской области

В сети появилось фото с места пожара, произошедшего в результате взрыва в котельной на Самотлорском месторождении, принадлежащем дочке «Роснефти» компании «Самотлонефтегаз».
Фото: Типичный краб Нижневартовск

В результате ЧП пострадал слесарь, погибла девушка-оператор Евгения Целуева. Известно, что она была матерью троих детей.

«Погибла молодая женщина, мамочка троих детей. Какое невосполнимое горе», — выразили слова соболезнования жители Тюменской области.

По неподтвержденным данным, причиной трагедии стал вышедший из строя газовый узел.

«Газовый узел ушатаный был — менять не хотели. И вообще по правилам безопасности операторов должно быть двое, но у нас же в России оптимизация затрат, поэтому на многих объектах работают по одному человеку», — посетовали тюменцы.
«Был подрядчиком „Роснефти“ — в компании 50% оборудования и материалов требуют замены», — сообщил Дмитрий Н.

Отметим, ЧП на Самотлорском месторождении происходит не в первый раз — в апреле 2023 года с вышки сорвался машинист нефтесервисной компании «ИНКОМнефть». В результате инцидента мужчина скончался на месте происшествия. В мае 2021 года в результате возгорания одной из емкостей на месторождении получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора четыре человека.

В июне 2021 на трубопроводе Самотлорского месторождения произошла авария — вследствие нарушения правил эксплуатации произошел разлив нефти (трубопровод проржавел). Росприрод надзор оценил причиненный ущерб в 28 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что трагедия на Самотлорском месторождении произошла в ночь на 30 марта. Здание котельной выгорело полностью.

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