Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев

Первое, что приходит в голову в разговоре об альтернативных способах захоронения — это кремация. К тому же крематорий в Тюмени обещают ввести в эксплуатацию уже к конце 2024 года. Однако услугами крематория тюменцы могут воспользоваться уже сейчас.Отправить тело умершего родственника горожане могут в ближайший крематорий, который находится в Екатеринбурге.