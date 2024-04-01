Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сейчас в Тюмени 16 христианских и 4 мусульманских кладбищ. Подавляющее большинство жителей выбирают классический вариант похорон, а потому кладбища постоянно расширяются, каждый из секторов Червишевского кладбища по площади достигает примерно 10 гектаров. Для примера, одни из самых маленьких секторов — №5, в ширину уже составляет 1200 метров, в, а в длину более 350 метров.
«Там целый город мертвых. Часть могил уже давно никто не навещал, они заросшие. С этим нужно что-то делать. Никто из властей не возьмет на себя решение выкопать старые могилы, этого человека просто уничтожат. Но люди умирают — кладбище расширяется, это не может продолжаться вечно», — уверен тюменский урбанист Никита Мельников.
К тому же захоронение тела привычным способом — не самый экологичный процесс. Часто перед захоронением тела бальзамируют, для чего используются: формальдегид, метанол и бензол. Это токсичными веществами, которые отравляют почву и грунтовые воды.
«Это мы еще не учитываем то из чего изготавливают гробы, это все также погружается в землю. Плюсом на могилку приносят пластиковые венки что тоже не очень экологично. Я понимаю что у нас чтят традиции и не хочу никого обидеть или задеть. Память о родном человеке должна сохраняться и передаваться между поколениями, но есть для этого более экологичные способы», — считает урбанист.
Первое, что приходит в голову в разговоре об альтернативных способах захоронения — это кремация. К тому же крематорий в Тюмени обещают ввести в эксплуатацию уже к конце 2024 года. Однако услугами крематория тюменцы могут воспользоваться уже сейчас.Отправить тело умершего родственника горожане могут в ближайший крематорий, который находится в Екатеринбурге.
Как рассказали в похоронном бюро «АнгелРитуал», такая услуга стоит от 16 тысяч рублей, тогда как цена на обычные похороны стартует от 23 тысяч рублей.
«В стоимость кремации входит стандартная мраморная урна с гравировкой. Транспортировка включает в себя доставку тела в крематорий, передачу, ожидание (как правило 5-6 часов) и доставку урны в Тюмень в тот же день. Далее уже родственники сами решают, что делать», — говорят ритуальщики.
После получения урны, близкие погибшего сами решают что делать с ней дальше, некоторые закапывают ее, по аналогии с классическим погребением, а кто-то хранит урну дома, в память о близком человеке.
«Я считаю, что на такой вариант стоит обратить внимание. Понимаю, что особенно религиозные люди на процесс сожжения тела смотрят с опаской. Но православие не запрещает кремацию. К тому же, если сейчас люди узнают о том, насколько экологична кремация, о том, что это дешевле для родственников, то в предсмертных записках или в личных разговорах они смогут попросить о таком виде захоронения и тогда для родных это не будет таким тяжелым решением», — считает урбанист.
К тому же, как говорит Никита Мельников, после кремации родственникам усопшего не придется постоянно ездить на кладбище, красить и прибирать оградку и взваливать на нее пластиковые венки.
«Если оставить урну с прахом дома, то память о близком всегда будет с вами. Вы сможете ставить рядом с урной цветы, хоть настоящие, хоть искусственные. Как мне кажется, этот вариант не выглядит как-то оскорбительно по отношению к усопшему и помогает особенно трепетно хранить память. У меня так прах бабушки стоит в красивой урне, для меня она всегда рядом. А потому я знаю, о чем говорю», — объясняет урбанист.
Однако Мельников понимает, что не каждый морально готов хранить урну с прахом дома. А потому, для решения проблем с разрастающимся кладбищем и учетом большей экологичности кремации, он предлагает ввести возможность похорон в корнях дерева.
«Во многих развитых странах есть такой вариант похорон. Прах помещают к корням дерева, а на ствол вешается табличка с данными погибшего. Представьте, если бы появилась возможность перезахоронить часть Текутьевского кладбища в таком формате и мы могли бы так хоронить в настоящем времени, то кладбище превратилось бы в парк Памяти. Это экологично и память о близких будут хранить вечно растущие деревья», — предлагает Мельников.
Урбанист уверен, что вариации похорон властям региона и города стоит начать рассматривать на фоне постоянно расширяющегося кладбища. Свою идею с парком Памяти он считает не только экологичной, но и благоприятной для близких усопших, которые сохранят память о родном человеке в форме дерева, которое является символом вечной жизни.