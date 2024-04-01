«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая

Именно с активной деятельностью закладчиков и связана версия местных жителей. С учетом того, что таких людей здесь считают неадекватными и на них постоянно жалуются правоохранителям, люди полагают, что собака могла начать лаять на кладмена, а тот решил расправиться с собакой с помощью взрывного устройства.