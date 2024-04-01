«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Частный сектор в Суходольском достаточно небольшой. Можно сказать, что там жители знают друг друга в лицо. Однако отношения между соседями нельзя назвать благополучными, причиной раздора часто становится собачий лай, который мешает некоторым собственникам спать.
«Постоянно у кого-то всю ночь лает собака, на весь район ее слышно. Ну это ведь невозможно! Мы постоянно пытаемся поговорить с хозяевами, чтобы они начали воспитывать своих животных, но все без толку. Не могу сказать, что у нас все собаки такие, только парочка максимум, но, в попытке их вычислить, ругаются все», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Наталья П.
Однако кто-то все же перешел от слов к делу. И в вольер собаки, которую некоторые местные жители считали «той самой пустолайкой», закинули взрывчатку.
«Ночью неизвестный пытался убить мою собаку с применением взрывного устройства, забросив его на крыш вольера. В результате чего в крыше вольера образовалась пробоина. Материалы, вещдоки и записи камер видеонаблюдения переданы полиции. Маршрут исполнителя понятен. Идет следствие», — сообщил хозяин собаки и приложил фотографию.
Мужчина выдвигает 2 версии произошедшего. В одной стороны, собака могла напугать гуляющих по тротуару людей, пусть и находилась за забором. Испугавшиеся могли захотеть отмщение и заказать нападение на собаку.
«В этом случае я обращаюсь к возможному исполнителю. Когда есть вопросы и/или претензии, то есть такой способ решения как диалог», — говорит мужчина.
Вторая версия связано с догадками соседей о том, что именно эта собака мешает всем спать ночами. И недовольные могли организовать взрыв.
«В этом случае я тоже обращаюсь к возможному исполнителю. Вы перепутали собак! Моя собака за пустой лай получает строгое замечание. Попусту лает всю ночь напролет не моя, а соседская собака, которая мне тоже спать мешает. И в первом и во втором случае обращаюсь с соседям с предостережением. Неадеквата ищут», — указывает мужчина.
Многие в «поселке», так называют частный сектор местные жители, были шокированы произошедшим и встали на защиту мужчины, посчитав подобное поведение недопустимым. Однако у жильцов сектора есть еще одна версия произошедшего.
Суходольский район славится на только красивыми домами в черте города и близостью к Никольскому скверу, из-за чего там часто гуляют горожане. Сектор также пользуется популярностью у закладчиков, которых местные жители замечают регулярно.
«Мы несколько раз видели, как полицейские у нас их принимали. Новью постоянно просыпаешься из-за того, что у забора кто-то ходит и роет прямо под ним что-то. Плюсом, у нас закутков много, ими эти козлы и пользуются. Еще и лесок тут прям рядом есть», — рассказала об обстановке местная жительница Елена Сидорова.
Именно с активной деятельностью закладчиков и связана версия местных жителей. С учетом того, что таких людей здесь считают неадекватными и на них постоянно жалуются правоохранителям, люди полагают, что собака могла начать лаять на кладмена, а тот решил расправиться с собакой с помощью взрывного устройства.
«Эту версию правоохранители тоже рассматривают», — уверил хозяин собаки.
Сейчас такой версии придерживается подавляющее большинство жителей. И обстановка в Суходольском кардинально изменилась. Теперь многие лай собак считают закономерным следствием работы закладчиков. А потому жители хотят обратиться в правоохранительные органы с просьбой ввести особый контроль на территории частного сектора.
«Вот вам и возможность пересажать этих закладчиков. Ну невозможно уже. Ночью идешь из магазина и там какой-то отморозок с фонариком. Ты ему кричишь, чтобы проваливал отсюда, он еще и угрожать тебе начинает. С этим сто-то нужно делать», — считает местная жительница Анна Гончарова.
Однако сейчас жители пока с большим любопытством ждут результатов проверки правоохранителей, которая покажет, кто все же решился так жестоко расправиться с одной из собак.