nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В частном секторе Тюмени начали жесткую войну против громкого лая.

«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая

1 апреля 2024, 07:52
Фото: 1MI
В частном секторе Тюмени начали жесткую войну против громкого лая.

В частном секторе Тюмени начали жесткую войну против громкого лая

В частном секторе микрорайона Суходольский началась серьезная борьба против собачьего лая. Если ранее жители только в общем чате выражали свое недовольство, то сейчас они перешли к действиям — одному их жильцов закинули взрывчатку на крышу собачьего вольера.

Взрывчатка в вольере

Частный сектор в Суходольском достаточно небольшой. Можно сказать, что там жители знают друг друга в лицо. Однако отношения между соседями нельзя назвать благополучными, причиной раздора часто становится собачий лай, который мешает некоторым собственникам спать.

«Постоянно у кого-то всю ночь лает собака, на весь район ее слышно. Ну это ведь невозможно! Мы постоянно пытаемся поговорить с хозяевами, чтобы они начали воспитывать своих животных, но все без толку. Не могу сказать, что у нас все собаки такие, только парочка максимум, но, в попытке их вычислить, ругаются все», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Наталья П.

Однако кто-то все же перешел от слов к делу. И в вольер собаки, которую некоторые местные жители считали «той самой пустолайкой», закинули взрывчатку.

«Ночью неизвестный пытался убить мою собаку с применением взрывного устройства, забросив его на крыш вольера. В результате чего в крыше вольера образовалась пробоина. Материалы, вещдоки и записи камер видеонаблюдения переданы полиции. Маршрут исполнителя понятен. Идет следствие», — сообщил хозяин собаки и приложил фотографию.
Крыша вольера собаки после нападения неизвестных со взрывчаткой.Крыша вольера собаки после нападения неизвестных со взрывчаткой.
Крыша вольера собаки после нападения неизвестных со взрывчаткой.
Фото: nashgorod.ru
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Узнать подробнее

Мужчина выдвигает 2 версии произошедшего. В одной стороны, собака могла напугать гуляющих по тротуару людей, пусть и находилась за забором. Испугавшиеся могли захотеть отмщение и заказать нападение на собаку.

«В этом случае я обращаюсь к возможному исполнителю. Когда есть вопросы и/или претензии, то есть такой способ решения как диалог», — говорит мужчина.

Вторая версия связано с догадками соседей о том, что именно эта собака мешает всем спать ночами. И недовольные могли организовать взрыв.

«В этом случае я тоже обращаюсь к возможному исполнителю. Вы перепутали собак! Моя собака за пустой лай получает строгое замечание. Попусту лает всю ночь напролет не моя, а соседская собака, которая мне тоже спать мешает. И в первом и во втором случае обращаюсь с соседям с предостережением. Неадеквата ищут», — указывает мужчина.

Многие в «поселке», так называют частный сектор местные жители, были шокированы произошедшим и встали на защиту мужчины, посчитав подобное поведение недопустимым. Однако у жильцов сектора есть еще одна версия произошедшего.

Пострадавший от попытки подрыва собачьего вольера тоже страдает от собачьего лая, но он уверен, что его причина — соседская собака.Пострадавший от попытки подрыва собачьего вольера тоже страдает от собачьего лая, но он уверен, что его причина — соседская собака.
Пострадавший от попытки подрыва собачьего вольера тоже страдает от собачьего лая, но он уверен, что его причина — соседская собака.
Фото: 1MI
«Газовый узел менять не хотели»: на севере Тюменской области произошел взрыв
Узнать подробнее

Лай — следствие работы закладчиков?

Суходольский район славится на только красивыми домами в черте города и близостью к Никольскому скверу, из-за чего там часто гуляют горожане. Сектор также пользуется популярностью у закладчиков, которых местные жители замечают регулярно.

«Мы несколько раз видели, как полицейские у нас их принимали. Новью постоянно просыпаешься из-за того, что у забора кто-то ходит и роет прямо под ним что-то. Плюсом, у нас закутков много, ими эти козлы и пользуются. Еще и лесок тут прям рядом есть», — рассказала об обстановке местная жительница Елена Сидорова.

Именно с активной деятельностью закладчиков и связана версия местных жителей. С учетом того, что таких людей здесь считают неадекватными и на них постоянно жалуются правоохранителям, люди полагают, что собака могла начать лаять на кладмена, а тот решил расправиться с собакой с помощью взрывного устройства.

«Эту версию правоохранители тоже рассматривают», — уверил хозяин собаки.
Причиной собачьего лая и других бед «поселка» могут бать активно промышляющие в районе закладчики.Причиной собачьего лая и других бед «поселка» могут бать активно промышляющие в районе закладчики.
Причиной собачьего лая и других бед «поселка» могут бать активно промышляющие в районе закладчики.
Фото: 1MI

Сейчас такой версии придерживается подавляющее большинство жителей. И обстановка в Суходольском кардинально изменилась. Теперь многие лай собак считают закономерным следствием работы закладчиков. А потому жители хотят обратиться в правоохранительные органы с просьбой ввести особый контроль на территории частного сектора.

«Вот вам и возможность пересажать этих закладчиков. Ну невозможно уже. Ночью идешь из магазина и там какой-то отморозок с фонариком. Ты ему кричишь, чтобы проваливал отсюда, он еще и угрожать тебе начинает. С этим сто-то нужно делать», — считает местная жительница Анна Гончарова.

Однако сейчас жители пока с большим любопытством ждут результатов проверки правоохранителей, которая покажет, кто все же решился так жестоко расправиться с одной из собак.

Читайте также:
Неадекватный мужчина с ножницами напал на пациентов и врачей в тюменской больницеНа трассе под Тюменью насмерть сбили лосяНа севере Тюменской области задержан вербовщик, предлагающий школьникам взрывать ТЦ
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Взрывные устройства#Нападение#Частный дом#Взрывное устройство#Частный сектор#Алиса Вернер#Взрыв
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"