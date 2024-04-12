Работал по-царски. Бывшего руководителя психдиспансера в Тюмени отправили в тюрьму

После этого мужчина решил вместе с супругой въехать в казенную квартиру, выделенную двум недееспособным постоялицам интерната, а после — открыл себе полный доступ к финансам учреждения. Мог без доверенности открывать и закрывать его счета, а также разрывать и заключать трудовые договоры.