Работал по-царски. Бывшего руководителя психдиспансера в Тюмени отправили в тюрьму

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Свою вину подсудимый так и не признал. По его мнению, все обвинения — клевета от неприятелей.
Согласно материалам дела, начальник интерната активно пользовался своим положением: сначала выписал новогоднюю премию двум работницам на сумму в 85 тыс. руб. Однако получили женщины только 5. Остальные, по словам руководителя ушли на бурение скважины в интернате.
После этого мужчина решил вместе с супругой въехать в казенную квартиру, выделенную двум недееспособным постоялицам интерната, а после — открыл себе полный доступ к финансам учреждения. Мог без доверенности открывать и закрывать его счета, а также разрывать и заключать трудовые договоры.
При задержании у бывшего начальника интерната также обнаружили боевые патроны от пистолета. Сам задержанный сообщил, что ему их подкинули.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам тюремного заключения, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как мать пострадавшего из-за городской администрации ребенка получила компенсацию в 2 млн руб.