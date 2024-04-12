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Экс-руководителя психдиспансера в Тюмени посадили за взятки и боевые патроны

Работал по-царски. Бывшего руководителя психдиспансера в Тюмени отправили в тюрьму

12 апреля 2024, 11:47
Фото: 1MI

Экс-руководителя психдиспансера в Тюмени посадили за взятки и боевые патроны

В Тюмени суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Винзилинского психоневрологического интерната, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области. На счету бывшего руководителя целый «букет» уголовных дел. Превышение должностных полномочий, взятки, и даже хранение боевых патронов.

Свою вину подсудимый так и не признал. По его мнению, все обвинения — клевета от неприятелей.

Согласно материалам дела, начальник интерната активно пользовался своим положением: сначала выписал новогоднюю премию двум работницам на сумму в 85 тыс. руб. Однако получили женщины только 5. Остальные, по словам руководителя ушли на бурение скважины в интернате.

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После этого мужчина решил вместе с супругой въехать в казенную квартиру, выделенную двум недееспособным постоялицам интерната, а после — открыл себе полный доступ к финансам учреждения. Мог без доверенности открывать и закрывать его счета, а также разрывать и заключать трудовые договоры.

При задержании у бывшего начальника интерната также обнаружили боевые патроны от пистолета. Сам задержанный сообщил, что ему их подкинули.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам тюремного заключения, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как мать пострадавшего из-за городской администрации ребенка получила компенсацию в 2 млн руб.

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