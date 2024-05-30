«По щучьему велению»: мигрант в Тобольске наживался на продаже краснокнижной рыбы

Для хранения нелегального товара мигрант арендовал три складских помещения в Тобольске. Как установили силовики, среди общего количества рыбы, был сибирский осетр в количестве 6 особей, а также икра сибирского осетра общей массой 18,5 кг. В сумме только это нанесло вред биологическим ресурсам России на сумму в 3 миллиона рублей.