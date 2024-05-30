«По щучьему велению»: мигрант в Тобольске наживался на продаже краснокнижной рыбы

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Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили, что Дамиров Фархад Юсиф оглы в составе группы лиц покупал краснокнижных особей у неустановленных лиц, чтобы заработать на перепродаже.
Для хранения нелегального товара мигрант арендовал три складских помещения в Тобольске. Как установили силовики, среди общего количества рыбы, был сибирский осетр в количестве 6 особей, а также икра сибирского осетра общей массой 18,5 кг. В сумме только это нанесло вред биологическим ресурсам России на сумму в 3 миллиона рублей.
«Рыбная продукция изъята из незаконного оборота. Дамиров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ», — сообщили «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Приговор мигранту вынесли в Тобольске, ему назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Также ему предстоит выплатить штраф, чтобы возместить ущерб, нанесенный природе.