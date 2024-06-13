Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С 13 июня на Мосбирже не будут производиться операции с долларом. Это событие спровоцировало резкий скачок цен на закупку валюты, в банках страны стоимость доллара подскочила до 200 рублей, однако вскоре цены стабилизировались. Сейчас цена за единицу варьируется от 91 рубля до 109.
«Первое время будут скачки цен и рынок будет нестабильным. Мы видели подъем до 200 рублей — это попытки нажиться на панике. Но, когда система устоится — ситуация стабилизируется. Вполне вероятно, что доллар зафиксируется на достаточно высокой отметке, возможен рост до 15%», — рассказал «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Стоит отметить, что россияне даже после введения санкций смогут обменивать валюту в банках России. Сбережений, которые граждане хранили в долларах, санкции также не коснутся. К тому же в Тюмени ажиотажа на покупку валюты пока нет, представители банков говорят о том, что спрос привычный для периода отпусков. Однако многие сейчас также пользуются возможностью купить валюту онлайн.