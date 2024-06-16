Грозы и штормовой ветер придут на смену аномальной жаре в Тюмень

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Температура воздуха днем составит +23…+28, в ночные часы термометры покажут +14…+19. Во вторник, 18 июня, день пройдет при переменной облачности и без осадков, скорость ветра составит 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до +9….+14, в дневные часы ожидается +21….+26.
В среду, 19 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в западных районах. Максимальная дневная температура воздуха составит +23…+28, ночью столбики термометров не опустятся ниже +8….+13.
В Тюмени в понедельник утром метеорологи обещают небольшой дождь и +18….+20. К полудню воздух погреется до +23….+24. Скорость ветра в течение дня составит 9-11 м/с. Во вторник день пройдет без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит +23…+25, ночью ожидается +19….+20.