Грозы и штормовой ветер придут на смену аномальной жаре в Тюмень

Температура воздуха днем составит +23…+28, в ночные часы термометры покажут +14…+19. Во вторник, 18 июня, день пройдет при переменной облачности и без осадков, скорость ветра составит 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до +9….+14, в дневные часы ожидается +21….+26.