Семья югорчан попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Пострадал ребенок

Семья из Сургута попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 427-м километре трассы в Уватском районе 42-летний водитель Toyota не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.