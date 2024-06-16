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Семья из Сургута попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Семья югорчан попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Пострадал ребенок

16 июня 2024, 10:45
Фото: ГИБДД Тюменской области

Семья из Сургута попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 427-м километре трассы в Уватском районе 42-летний водитель Toyota не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.
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Дети

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки — 34-летняя женщина и ее полуторагодовалая дочь. С травмами их госпитализировали в больницу в Тобольске. Водитель и пассажиры ехали из Сургута.

Фото: ГИБДД

В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на 411-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lexus и грузовик. В аварии пострадали водитель и пассажиры Lexus, в том числе двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария#Тюмень — Ханты-Мансийск
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