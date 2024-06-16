Семья югорчан попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Пострадал ребенок

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки — 34-летняя женщина и ее полуторагодовалая дочь. С травмами их госпитализировали в больницу в Тобольске. Водитель и пассажиры ехали из Сургута.
В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на 411-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lexus и грузовик. В аварии пострадали водитель и пассажиры Lexus, в том числе двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.