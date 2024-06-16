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Updated Сегодня, 08:05

Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж

Планы изменились? Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж

16 июня 2024, 08:02
Фото: 1MI

Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж

Жители Тюмени намерены составить петицию с требованием оборудовать в черте города бесплатный пляж.
«Дорогие власти нашего любимого города, пока вы со своими семьями вольготно купаетесь в личных водоемах, тюменцы тонут в необорудованных для купания местах. Платные пляжи — это хорошо, но не у всех есть туда возможность приехать. Раньше были песчаные пляжи на реке Тура. Теперь же это все уничтожено», — возмутился Петр Ю.

Тюменец отметил, что по данному факту планирует составить петицию и направить в адрес президента России.

Официально в Тюменской области разрешено купаться в шести водоемах, однако для входа на территорию четырех из них требуют путевки. Речь идет об озерах на территориях санатория «Сибирь», «Серебряный бор», детских лагерей «Олимпийская Ребячка» и «Ребячья республика».

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Свободно горожане могут попасть только к водоемам на территории базы отдыха «Верхний бор» и пруд «Лесной». Стоимость входа на базу отдыха «Верхний бор» составляет 400 рублей для взрослых, 210 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. Для детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий вход бесплатный.

На базе отдыха «Пруд Лесной» стоимость входа составляет 300 рублей. Льготный билет стоит 200 рублей.

Им было всего 14 и 16 лет: в реке Тура утонули две девочки
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Между тем, год назад глава МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян заявлял, что в Тюмени будет обустроено порядка 50 бесплатных пляжей и мест для купания.

«Губернатор Александр Моор дал задание по организации муниципальных пляжей, чтобы люди выходили купаться на цивилизованном пляже под присмотром спасателей», — сообщал глава МЧС.

Часть из них планировали открыть в этом году. Однако, по всей видимости, планы властей изменились.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в селе Салаирка в пятницу в реке Тура утонули две девочки. Им было 14 и 16 лет. На этой же неделе, 12 июня, на воде погибли еще два человека.

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