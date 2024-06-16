Планы изменились? Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:05
«Дорогие власти нашего любимого города, пока вы со своими семьями вольготно купаетесь в личных водоемах, тюменцы тонут в необорудованных для купания местах. Платные пляжи — это хорошо, но не у всех есть туда возможность приехать. Раньше были песчаные пляжи на реке Тура. Теперь же это все уничтожено», — возмутился Петр Ю.
Тюменец отметил, что по данному факту планирует составить петицию и направить в адрес президента России.
Официально в Тюменской области разрешено купаться в шести водоемах, однако для входа на территорию четырех из них требуют путевки. Речь идет об озерах на территориях санатория «Сибирь», «Серебряный бор», детских лагерей «Олимпийская Ребячка» и «Ребячья республика».
Свободно горожане могут попасть только к водоемам на территории базы отдыха «Верхний бор» и пруд «Лесной». Стоимость входа на базу отдыха «Верхний бор» составляет 400 рублей для взрослых, 210 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. Для детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий вход бесплатный.
На базе отдыха «Пруд Лесной» стоимость входа составляет 300 рублей. Льготный билет стоит 200 рублей.
Между тем, год назад глава МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян заявлял, что в Тюмени будет обустроено порядка 50 бесплатных пляжей и мест для купания.
«Губернатор Александр Моор дал задание по организации муниципальных пляжей, чтобы люди выходили купаться на цивилизованном пляже под присмотром спасателей», — сообщал глава МЧС.
Часть из них планировали открыть в этом году. Однако, по всей видимости, планы властей изменились.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в селе Салаирка в пятницу в реке Тура утонули две девочки. Им было 14 и 16 лет. На этой же неделе, 12 июня, на воде погибли еще два человека.