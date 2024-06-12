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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Тюмени на озере Круглое утонул мужчина

Тюменец утонул в озере Круглое. Там запрещено купаться

12 июня 2024, 10:35
Фото: 1MI

В Тюмени на озере Круглое утонул мужчина

Трагедия произошла 12 июня во втором часу дня. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое из воды вытащили мужчину. К сожалению, спасти его не удалось.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:22. Бригада врачей скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 14 минут.

«Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, сделать это не удалось. Врачи констатировали смерть пациента», — сообщили в департаменте здравоохранения.
Фото: тг-канал Тюмень

Отметим, озеро Круглое, что находится в заречной части Тюмени, входит в список водоемов, купание в которых запрещено. Безопасными в регионе признаны только шесть озер:

  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»,
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка),
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области),
  • пруд Лесной.

Запрещено принимать водные процедуры в семи водоемах:

  • озеро Круглое,
  • озеро Липовое,
  • озеро Цимлянское
  • пруд Южный,
  • пруд Войновский,
  • пруд Плехановский.
  • пруд Утиный.
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