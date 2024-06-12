Тюменец утонул в озере Круглое. Там запрещено купаться

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:22. Бригада врачей скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 14 минут.
«Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, сделать это не удалось. Врачи констатировали смерть пациента», — сообщили в департаменте здравоохранения.
Отметим, озеро Круглое, что находится в заречной части Тюмени, входит в список водоемов, купание в которых запрещено. Безопасными в регионе признаны только шесть озер:
Запрещено принимать водные процедуры в семи водоемах: