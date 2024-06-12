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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

В Тюмени в озере Нижнее Кривое утонул мужчина

Второй случай за день: в озере Нижнее Кривое утонул мужчина

12 июня 2024, 16:45
Фото: 1MI

В Тюмени в озере Нижнее Кривое утонул мужчина

Трагедия произошла сегодня днем. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют представители компетентных структур, сообщили в МЧС по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что убедительно просят жителей и гостей Тюмени не купаться в водоемах, не предназначенных для этого.

«Убедительная просьба следить за соблюдением правил безопасности детей вблизи водных объектов. Особенно, если там установлены знаки „Купание запрещено“», — отметил заместитель начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин.
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Ранее «Наш Город» писал, что 12 июня днем в озере Круглое утонул мужчина. Прибывшие на место происшествия медики спасти жизнь тюменца не смогли.

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