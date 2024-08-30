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Места для купания

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2024
Тело второго утонувшего в Туре ребенка нашли тюменские спасатели
Тело утонувшего в тюменской Туре 9-летнего мальчика достали из воды спасатели. Об этом сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной службе экстренного реагирования.
30 августа, 05:55
Еще одно озеро в Тюменской области признали безопасным
Жителям региона разрешили купаться в одиннадцати водоемах. Санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам специалисты Роспотребнадзора выдали 11 водным объектам.
2 августа, 08:03
Опасно для жизни: вода в тюменских водоемах не прошла контроль
Лабораторные исследования не прошли в регионе два пруда и одно озеро. Вода в данных водоемах признана непригодной для купания.
2 августа, 07:47
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
12 июля, 05:45
Травмоопасное лето: тюменцам рассказали о последствиях прыжков в воду
В зоне риска — дети и подростки, которые готовы рискнуть своей жизнью ради авторитета среди сверстников. В худшем случае необдуманный прыжок может привести к летальному исходу.
8 июля, 09:35
Еще три озера в Тюменской области признали безопасными
21 июня, 06:51
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
17 июня, 09:48
Второй случай за день: в озере Нижнее Кривое утонул мужчина
Трагедия произошла сегодня днем. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют представители компетентных структур, сообщили в МЧС по Тюменской области.
12 июня, 16:45
Тюменец утонул в озере Круглое. Там запрещено купаться
Трагедия произошла 12 июня во втором часу дня. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое из воды вытащили мужчину. К сожалению, спасти его не удалось.
12 июня, 10:35
Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?
34-градусная жара ожидается в Тюмени на этой неделе. Уже в среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +30…+31, в четверг воздух прогреется до +34. Знойная погода продержится до конца недели.
11 июня, 08:13
Разрешение на купание получили только два тюменских пляжа
Заключения выдаются по заявкам от бизнеса. Год назад разрешения были выданы шести пляжам.
24 мая, 03:39
2023
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Вы все, безусловно, слышали о запрете на плавание в реке Тура. Делимся подробностями об этом запрете и объясняем, почему купание там может быть опасно.
21 августа 2023, 11:21
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 2023, 01:38

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