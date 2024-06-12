Сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь в Тюмени?

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В среднем комплект, состоящий из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, шорт, футболки, майки, кепки и чемодана, обойдется в среднем 14,5 тысячи рублей. При этом, аналогичный набор «с рук» обойдется в два раза дешевле — 7,5 тысячи рублей.
Кроссовки и кеды в этом году стали стоить дешевле на 14%, купальники и плавки — на 11%, шорты — на 10%, а чемоданы — на 4%.
В частности, в среднем новые кроссовки или кеды стоят сегодня 1,1 тысячи рублей, «с рук» — 600 рублей. Пляжные тапки и сланцы продают за 1 тысячу рублей (в ресейле — 600 рублей), футболки и майки — за 1000 рублей (700-600 рублей — ресейл), купальники — 1,3 тысячи рублей («с рук» — 700 рублей), шорты — 700 рублей («с рук» — 500 рублей), чемоданы — 2,4 тысячи рублей (1,3 тысячи — ресейл).
По данным «Авито Услуги», в апреле–мае в Тюмени продажи детской пляжной одежды, купальников и плавок, увеличились в пять раз, футболок и маек — в два раза, чемоданов — на 36%. Также родители активно покупали шорты — их продажи увеличились в четыре раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом будут работать 7 лагерей с дневным пребыванием. В них проведут каникулы порядка 25 тысяч детей.