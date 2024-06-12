Сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь в Тюмени?

По данным «Авито Услуги», в апреле–мае в Тюмени продажи детской пляжной одежды, купальников и плавок, увеличились в пять раз, футболок и маек — в два раза, чемоданов — на 36%. Также родители активно покупали шорты — их продажи увеличились в четыре раза.