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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Тюмени цены на детские вещи для лагеря снизилась на 10%

Сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь в Тюмени?

12 июня 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Тюмени цены на детские вещи для лагеря снизилась на 10%

В Тюмени подешевели детские летние вещи. По сравнению с 2023 годом цены снизились в на 10%. Об этом сообщили аналитики «Авито Услуги».
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Дети

В среднем комплект, состоящий из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, шорт, футболки, майки, кепки и чемодана, обойдется в среднем 14,5 тысячи рублей. При этом, аналогичный набор «с рук» обойдется в два раза дешевле — 7,5 тысячи рублей.

Кроссовки и кеды в этом году стали стоить дешевле на 14%, купальники и плавки — на 11%, шорты — на 10%, а чемоданы — на 4%.

В частности, в среднем новые кроссовки или кеды стоят сегодня 1,1 тысячи рублей, «с рук» — 600 рублей. Пляжные тапки и сланцы продают за 1 тысячу рублей (в ресейле — 600 рублей), футболки и майки — за 1000 рублей (700-600 рублей — ресейл), купальники — 1,3 тысячи рублей («с рук» — 700 рублей), шорты — 700 рублей («с рук» — 500 рублей), чемоданы — 2,4 тысячи рублей (1,3 тысячи — ресейл).

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По данным «Авито Услуги», в апреле–мае в Тюмени продажи детской пляжной одежды, купальников и плавок, увеличились в пять раз, футболок и маек — в два раза, чемоданов — на 36%. Также родители активно покупали шорты — их продажи увеличились в четыре раза.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом будут работать 7 лагерей с дневным пребыванием. В них проведут каникулы порядка 25 тысяч детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Одежда#Летний отдых#Детский лагерь
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