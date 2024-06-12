Будет очень жарко: 34-градусная жара в Тюмени продлится до конца недели

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в четверг, 13 июня, на юге региона в течение дня столбики термометров поднимутся до +29…+34, в ночные часы не опустятся ниже +13…+18. День пройдет без существенных осадков, местами вероятны грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе до 16 м/с.
В пятницу и субботу, 14 и 15 июня, в регионе существенно погода не поменяется — ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +29….+34, ночью температура воздуха составит +14…+19.
В Тюмени в четверг к полудню столбики термометров поднимутся до +32….+34, в темное врем суток не опустятся ниже +19…+20. День ожидается солнечным и ветреным. В пятницу, 14 июня, метеорологи обещают в областной столице кратковременные дожди и +31….+32.