Будет очень жарко: 34-градусная жара в Тюмени продлится до конца недели

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в четверг, 13 июня, на юге региона в течение дня столбики термометров поднимутся до +29…+34, в ночные часы не опустятся ниже +13…+18. День пройдет без существенных осадков, местами вероятны грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с, при грозе до 16 м/с.