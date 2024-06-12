Почти 100 тысяч: у тюменцев опять выросли зарплаты

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В отчете отмечено, что сложившаяся за январь — март величина среднемесячного номинального заработка одного работника на 12,4% выше средней зарплаты по Тюменской области за аналогичный период. По данным Росстата, по региону в целом этот показатель составляет 88 тысяч 218 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний заработок увеличился на 25,5%, за март 2024 года — доходы жителей региона выросли на 7,6%.