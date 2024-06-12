Почти 100 тысяч: у тюменцев опять выросли зарплаты

У жителей Тюмени за год зарплаты выросли на 20,7%

У жителей Тюмени за год зарплата увеличилась на 20,7% и достигла, по данным на 1 апреля 2024 года, 99 тысяч 185 рублей. Такие данные указаны в опубликованных итогах социально-экономического развития города за первый квартал этого года.