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Updated Сегодня, 11:42

У жителей Тюмени за год зарплаты выросли на 20,7%

Почти 100 тысяч: у тюменцев опять выросли зарплаты

12 июня 2024, 11:40
Фото: 1MI

У жителей Тюмени за год зарплаты выросли на 20,7%

У жителей Тюмени за год зарплата увеличилась на 20,7% и достигла, по данным на 1 апреля 2024 года, 99 тысяч 185 рублей. Такие данные указаны в опубликованных итогах социально-экономического развития города за первый квартал этого года.

В отчете отмечено, что сложившаяся за январь — март величина среднемесячного номинального заработка одного работника на 12,4% выше средней зарплаты по Тюменской области за аналогичный период. По данным Росстата, по региону в целом этот показатель составляет 88 тысяч 218 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний заработок увеличился на 25,5%, за март 2024 года — доходы жителей региона выросли на 7,6%.

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