Как празднуют День России в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня, 12 июня, в связи с энофестивалем до 21:00 будет перекрыто движение транспортных средств по участку улицы Механической от дома №27 до Максима Горького. Также из-за велогонки до 16:00 закрыт проезд по ряду улиц в центре города.