Как празднуют День России в Тюмени

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Более 20 экспозиций общественных национально-культурных объединений работают для гостей праздника — там представлены национальные предметы быта, культуры, одежды, национальные угощения. Для детей организованы мастер-классы, различные игры.
Площадки фестиваля «Мост дружбы» будут работать в Тюмени до пяти часов вечера.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня, 12 июня, в связи с энофестивалем до 21:00 будет перекрыто движение транспортных средств по участку улицы Механической от дома №27 до Максима Горького. Также из-за велогонки до 16:00 закрыт проезд по ряду улиц в центре города.