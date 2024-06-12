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Updated Сегодня, 10:12

На площади 400-летия Тюмени проходит этнофестиваль «Мост дружбы»

Как празднуют День России в Тюмени

12 июня 2024, 10:10
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На площади 400-летия Тюмени проходит этнофестиваль «Мост дружбы»

Празднование Дня России проходит в эти минуты в центре областной столице. На площади 400-летия Тюмени сотни жителей и гостей города участвуют в этнофестивале «Мост дружбы».

Более 20 экспозиций общественных национально-культурных объединений работают для гостей праздника — там представлены национальные предметы быта, культуры, одежды, национальные угощения. Для детей организованы мастер-классы, различные игры.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Площадки фестиваля «Мост дружбы» будут работать в Тюмени до пяти часов вечера.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня, 12 июня, в связи с энофестивалем до 21:00 будет перекрыто движение транспортных средств по участку улицы Механической от дома №27 до Максима Горького. Также из-за велогонки до 16:00 закрыт проезд по ряду улиц в центре города.

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