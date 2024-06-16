Пятая трагедия за неделю: на глазах у своей девушки утонул тюменец

Отметим, за последнюю неделю — это уже пятая гибель на воде. Все пять ЧП случились в местах, где запрещено купаться. 12 июня в озере Круглое днем утонул мужчина, в этот же день трагедия произошла на озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, в селе Салаирка в реке Тура утонули подростки — две девочки 14 и 16 лет.