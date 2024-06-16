Пятая трагедия за неделю: на глазах у своей девушки утонул тюменец

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Сегодня утром спасатели ТОСЭР извлекли тело тюменца из реки в районе улицы Пристанской. Личность погибшего и причина его смерти устанавливается, сообщили в пресс-службе ТОСЭР.
Отметим, за последнюю неделю — это уже пятая гибель на воде. Все пять ЧП случились в местах, где запрещено купаться. 12 июня в озере Круглое днем утонул мужчина, в этот же день трагедия произошла на озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, в селе Салаирка в реке Тура утонули подростки — две девочки 14 и 16 лет.