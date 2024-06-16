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В Тюмени в реке Тура утонул мужчина

Пятая трагедия за неделю: на глазах у своей девушки утонул тюменец

16 июня 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Тюмени в реке Тура утонул мужчина

Трагедия произошла в субботу вечером. По словам очевидцев, молодой человек, решивший искупаться в реке Тура, утонул. ЧП произошло на глазах у девушки, которая ждала его на берегу.
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Тура

Сегодня утром спасатели ТОСЭР извлекли тело тюменца из реки в районе улицы Пристанской. Личность погибшего и причина его смерти устанавливается, сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

Отметим, за последнюю неделю — это уже пятая гибель на воде. Все пять ЧП случились в местах, где запрещено купаться. 12 июня в озере Круглое днем утонул мужчина, в этот же день трагедия произошла на озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, в селе Салаирка в реке Тура утонули подростки — две девочки 14 и 16 лет.

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