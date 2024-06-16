Из-за погоды в Тюмени подешевела посуточная аренда домов

Одновременно с этим спрос на аренду загородного жилья снизился — жители региона предпочитают покупать дома, а не арендовать из-за высоких ставок. За месяц аренды загородного дома сегодня придется заплатить более 40 тысяч рублей, что на 2,5% дороже чем год назад.