Из-за погоды в Тюмени подешевела посуточная аренда домов

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Одновременно с этим спрос на аренду загородного жилья снизился — жители региона предпочитают покупать дома, а не арендовать из-за высоких ставок. За месяц аренды загородного дома сегодня придется заплатить более 40 тысяч рублей, что на 2,5% дороже чем год назад.
«Цена объектов, выставленных на аренду, крайне высокая. Если рассчитывать стоимость средней дачи от полутора миллионов рублей, то семьи могут позволить платить ипотеку и пользоваться ей на постоянной основе, чем брать в аренду», — пояснила РБК Тюмень полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина.
По прогнозам специалистов по загородной недвижимости АН «Сова», в перспективе рынок краткосрочной аренды летних домов в Тюменской области будет расти благодаря притоку туристов в регион. В том числе способствовать росту будут запущенные программы по поддержке внутреннего туризма и строительство новых глэмпингов и эко-отелей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» планируют построить крытый лыжный тоннель и новых горячий источник.