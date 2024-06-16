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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Тюмени посуточная аренда домов подешевела до 11 тысяч рублей

Из-за погоды в Тюмени подешевела посуточная аренда домов

16 июня 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени посуточная аренда домов подешевела до 11 тысяч рублей

В мае из-за аномальных холодов цены снизились на 5%. Сегодня в среднем сутки съема загородного дома обходятся в 10,9 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Циан».

Одновременно с этим спрос на аренду загородного жилья снизился — жители региона предпочитают покупать дома, а не арендовать из-за высоких ставок. За месяц аренды загородного дома сегодня придется заплатить более 40 тысяч рублей, что на 2,5% дороже чем год назад.

«Цена объектов, выставленных на аренду, крайне высокая. Если рассчитывать стоимость средней дачи от полутора миллионов рублей, то семьи могут позволить платить ипотеку и пользоваться ей на постоянной основе, чем брать в аренду», — пояснила РБК Тюмень полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина.

По прогнозам специалистов по загородной недвижимости АН «Сова», в перспективе рынок краткосрочной аренды летних домов в Тюменской области будет расти благодаря притоку туристов в регион. В том числе способствовать росту будут запущенные программы по поддержке внутреннего туризма и строительство новых глэмпингов и эко-отелей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» планируют построить крытый лыжный тоннель и новых горячий источник.

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