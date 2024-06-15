Им было всего 14 и 16 лет: в реке Тура утонули две девочки

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Как сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области, на воде погибли две девочки 2008 и 2010 года рождения. По данному факту прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Также расследование трагедии проводит Следственный комитет.
Ранее «Наш Город» писал, что меньше чем за неделю в Тюменской области в водоемах утонули четыре человека — 12 июня в озере Круглое утонул мужчина, в этот же день на воде погиб тюменец в озере Нижнее Кривое.