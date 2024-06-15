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Updated Сегодня, 06:42

В Тюменской области в реке Тура утонули две девочки

Им было всего 14 и 16 лет: в реке Тура утонули две девочки

15 июня 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Тюменской области в реке Тура утонули две девочки

Известны подробности трагедии, произошедшей в пятницу в селе Салаирка на реке Тура. В пятницу, 14 июня, там утонули двое подростков.
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Дети

Как сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области, на воде погибли две девочки 2008 и 2010 года рождения. По данному факту прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Также расследование трагедии проводит Следственный комитет.

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Ранее «Наш Город» писал, что меньше чем за неделю в Тюменской области в водоемах утонули четыре человека — 12 июня в озере Круглое утонул мужчина, в этот же день на воде погиб тюменец в озере Нижнее Кривое.

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