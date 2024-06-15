Смертельная дорога до магазина: в ДТП погибла тюменка

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, бабушка с внуком ехали в магазин — женщина попросила подростка ее подвезти. Юный водитель не справился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате аварии пассажирка погибла, подросток не пострадал.