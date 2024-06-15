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В ДТП на тюменской трассе погибла женщина, ехавшая с внуком на мопеде

Смертельная дорога до магазина: в ДТП погибла тюменка

15 июня 2024, 04:52
Фото: ГИБДД

В ДТП на тюменской трассе погибла женщина, ехавшая с внуком на мопеде

Жуткая авария произошла в пятницу, 14 июня, в Казанском районе. На 18-м километре грунтовой дороги Ишим — Казанское — Челюскинцев — Дзержинского в ДТП попал 17-летний подросток на мопеде и его 59-летняя пассажирка. Водительских прав у молодого человека не было.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, бабушка с внуком ехали в магазин — женщина попросила подростка ее подвезти. Юный водитель не справился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате аварии пассажирка погибла, подросток не пострадал.

Видео: ГИБДД

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Тюмени на объездной дороге загорелся пассажирский автобус. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. По факту происшествия проводит проверку прокуратура.

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