Смертельная дорога до магазина: в ДТП погибла тюменка

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, бабушка с внуком ехали в магазин — женщина попросила подростка ее подвезти. Юный водитель не справился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате аварии пассажирка погибла, подросток не пострадал.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Тюмени на объездной дороге загорелся пассажирский автобус. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. По факту происшествия проводит проверку прокуратура.