Центр Тюмени сковали пробки. Виноваты спортсмены

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В связи с проведением мероприятия для движения транспорта перекрыты до 15:00 улицы в центре города и в районе Дома Обороны. В частности:
Весь общественный транспорт, включая маршрутный, идет в объезд по улице Мориса Тореза или Профсоюзной. На перекрестках с закрытым движением дежурят волонтеры и сотрудники полиции — они координируют движение транспорта.
Между тем, в центре города уже начали скапливаться огромные пробки. Профсоюзная стоит — от Республики до Циолковского, Осипенко — от Печорского переулка до Первомайской, Комсомольская — от Инфекционной больницы до Орджоникидзе. На Советской затор — от Челюскинцев до Первомайской, на Челюскинцев — от Ленина до Советской, на Первомайской — от Крупской до Республики, Герцена — от Челюскинцев до Орджоникидзе, на Барнаульской — от Современной до Льва Толстого.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 и 22 июня с 8:00 до 15:00 закроют для транспортных средств движение по участку улицы Владимира Полякова от Современной до Якова Коровина. Там будут проходить соревнования по велоспорту.