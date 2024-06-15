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В Тюмени начался триатлон: перекрыт центр города

Центр Тюмени сковали пробки. Виноваты спортсмены

15 июня 2024, 05:25
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени начался триатлон: перекрыт центр города

В областной столице стартовал спортивный фестиваль «IRONSTAR TYUMEN 2024», участие в котором принимают тысячи спортсменов.

В связи с проведением мероприятия для движения транспорта перекрыты до 15:00 улицы в центре города и в районе Дома Обороны. В частности:

  • Орджоникидзе от 25-го Октября до Комсомольской;
  • Комсомольская от Орджоникидзе до Свердлова;
  • Свердлова от Комсомольской до Орджоникидзе;
  • Орджоникидзе от Елецкой до Ленина;
  • Ленина от Орджоникидзе до Челюскинцев;
  • Камышинская от Ленина до Чернышевского;
  • Чернышевского от Камышинской до Полевой;
  • Полевая от Перекопской до Луначарского;
  • Луначарского от Полевой до Льва Толстого;
  • Льва Толстого от Луначарского до Ямской;
  • Ямская от Льва Толстого до Аккумуляторной;
  • встречное направление движения по улице Ямской от Аккумуляторной до автомобильной дороги «Обход Тюмени»;
  • встречное направление движения улицы Ямской от автомобильной дороги «Обход Тюмени» до кольцевой развязки ул. Ямской, ул. Олега Антонова, ул. Владимира Полякова.

Весь общественный транспорт, включая маршрутный, идет в объезд по улице Мориса Тореза или Профсоюзной. На перекрестках с закрытым движением дежурят волонтеры и сотрудники полиции — они координируют движение транспорта.

Фото: 2 ГИС

Между тем, в центре города уже начали скапливаться огромные пробки. Профсоюзная стоит — от Республики до Циолковского, Осипенко — от Печорского переулка до Первомайской, Комсомольская — от Инфекционной больницы до Орджоникидзе. На Советской затор — от Челюскинцев до Первомайской, на Челюскинцев — от Ленина до Советской, на Первомайской — от Крупской до Республики, Герцена — от Челюскинцев до Орджоникидзе, на Барнаульской — от Современной до Льва Толстого.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 и 22 июня с 8:00 до 15:00 закроют для транспортных средств движение по участку улицы Владимира Полякова от Современной до Якова Коровина. Там будут проходить соревнования по велоспорту.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Фестиваль#Спортсмены
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