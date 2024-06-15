Центр Тюмени сковали пробки. Виноваты спортсмены

Между тем, в центре города уже начали скапливаться огромные пробки. Профсоюзная стоит — от Республики до Циолковского, Осипенко — от Печорского переулка до Первомайской, Комсомольская — от Инфекционной больницы до Орджоникидзе. На Советской затор — от Челюскинцев до Первомайской, на Челюскинцев — от Ленина до Советской, на Первомайской — от Крупской до Республики, Герцена — от Челюскинцев до Орджоникидзе, на Барнаульской — от Современной до Льва Толстого.