Уходил от столкновения: подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Напомним, 15 июня около восьми часов вечера на 537-м километре трассы столкнулись фура Dongfeng и Сhevrolet Lacetti. В аварии погибли три человека — водитель и пассажиры легковушки, в том числе ребенок.
По данным ведомства, 49-летний водитель большегруза, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Омска, при выполнении маневра торможения, во избежание столкновения с впереди остановившимся грузовиком, выехал на «встречку» и врезался в Сhevrolet.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 июня на улице Воронинские горки разбился водитель питбайка. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем.