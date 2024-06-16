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Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

Уходил от столкновения: подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

16 июня 2024, 06:57
Фото: ГИБДД Омской области

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

По факту произошедшей трагедии на федеральной трассе Тюмень — Омск возбуждено уголовное дело. Проверку начала прокуратура Омской области.
Сюжет
ДТП

Напомним, 15 июня около восьми часов вечера на 537-м километре трассы столкнулись фура Dongfeng и Сhevrolet Lacetti. В аварии погибли три человека — водитель и пассажиры легковушки, в том числе ребенок.

По данным ведомства, 49-летний водитель большегруза, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Омска, при выполнении маневра торможения, во избежание столкновения с впереди остановившимся грузовиком, выехал на «встречку» и врезался в Сhevrolet.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 июня на улице Воронинские горки разбился водитель питбайка. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем.

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