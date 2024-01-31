Итоги дня в Тюмени: планы Моора, вакансии для разведчиков, закопали артефакт в Туре

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел большую пресс-конференцию, на которой поведал о планах региона. Политик сделал акцент о необходимости развития социальной инфраструктуры и строительства, модернизации первичного здравоохранения и оказании поддержки бойцам СВО.
Военный комиссариат Тюменской области ищет саперов и разведчиков. Зарплаты им предлагают ожидаемо нескромные — от 204 до 226 тысяч рублей.
Во время строительства моста в Тюмени рабочие обнаружили интересную находку — старинный корабль XIX века. Несмотря на возраст судна, которому не менее двухсот лет, он остался хорошо сохранившимся. Исследовать судно не представилось возможным, поэтому строители закопали его обратно.
За счет застройщиков, участвующих в программе комплексного развития территорий (КРТ), в Тюмени будут расселять аварийные дома. Об этом заявил Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области. Как считают власти, данный механизм позволит минимизировать участие средств бюджета в реализации программы.
В процессе строительства второй объездной дороги в Тюмени планируется возведение нескольких эстакад и двух транспортных развязок.
Проект получил федеральную поддержку, поступление более четырех миллиардов рублей ожидается в 2026 и 2027 годах. Планируется привлечение средств из федерального бюджета и других источников. В настоящее время уже выполняется окончательное проектирование строительства, готовится территория. Протяженность автодороги составит 20 километров, с несколькими эстакадами и двумя полноценными транспортными развязками. Также планируется проведение государственной экспертизы проектной документации.