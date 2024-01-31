Итоги дня в Тюмени: планы Моора, вакансии для разведчиков, закопали артефакт в Туре

В процессе строительства второй объездной дороги в Тюмени планируется возведение нескольких эстакад и двух транспортных развязок.



Проект получил федеральную поддержку, поступление более четырех миллиардов рублей ожидается в 2026 и 2027 годах. Планируется привлечение средств из федерального бюджета и других источников. В настоящее время уже выполняется окончательное проектирование строительства, готовится территория. Протяженность автодороги составит 20 километров, с несколькими эстакадами и двумя полноценными транспортными развязками. Также планируется проведение государственной экспертизы проектной документации.