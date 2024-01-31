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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Итоги дня в Тюмени: планы Моора, вакансии для разведчиков, закопали артефакт в Туре

Итоги дня в Тюмени: планы Моора, вакансии для разведчиков, закопали артефакт в Туре

31 января 2024, 17:35
Фото: 1MI
Дайджест событий за 31 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел большую пресс-конференцию, на которой поведал о планах региона. Политик сделал акцент о необходимости развития социальной инфраструктуры и строительства, модернизации первичного здравоохранения и оказании поддержки бойцам СВО.

Тюменцам объяснили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз
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Тюменский военный комиссариат в поисках разведчиков и саперов

Военный комиссариат Тюменской области ищет саперов и разведчиков. Зарплаты им предлагают ожидаемо нескромные — от 204 до 226 тысяч рублей.

Двоих бойцов из Тюменской области освободили по обмену из украинского плена. ВИДЕО
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В Тюмени строители закопали обнаруженный старинный корабль

Во время строительства моста в Тюмени рабочие обнаружили интересную находку — старинный корабль XIX века. Несмотря на возраст судна, которому не менее двухсот лет, он остался хорошо сохранившимся. Исследовать судно не представилось возможным, поэтому строители закопали его обратно.

«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
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Тюменские власти намерены заставить застройщиков оплачивать расселение аварийных домов

За счет застройщиков, участвующих в программе комплексного развития территорий (КРТ), в Тюмени будут расселять аварийные дома. Об этом заявил Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области. Как считают власти, данный механизм позволит минимизировать участие средств бюджета в реализации программы.

Жителя Тюмени наградили за спасение в реке беременной женщины и ребенка
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В Тюмени построят новые транспортные развязки и эстакады

В процессе строительства второй объездной дороги в Тюмени планируется возведение нескольких эстакад и двух транспортных развязок.

Проект получил федеральную поддержку, поступление более четырех миллиардов рублей ожидается в 2026 и 2027 годах. Планируется привлечение средств из федерального бюджета и других источников. В настоящее время уже выполняется окончательное проектирование строительства, готовится территория. Протяженность автодороги составит 20 километров, с несколькими эстакадами и двумя полноценными транспортными развязками. Также планируется проведение государственной экспертизы проектной документации.

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#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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