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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Тюменцам сообщили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз

Тюменцам объяснили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз

31 января 2024, 15:19
Фото: 1MI

Тюменцам сообщили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз

Жителям Тюменской области рассказали, как можно попасть на личный приём к губернатору Александру Моору. Как пояснили специалисты пресс-службы, политик осуществляет личный прием граждан раз в месяц, а чтобы попасть на него, необходима предварительная запись.

При этом, порядок предварительной записи находится на сайте правительства. Записаться на встречу можно и лично. Жителей принимают в здании правительства (Володарского, 45, кабинет 145) с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). С собой нужно взять документ удостоверяющий личность и документы, касающиеся вашей проблемы.

Напомним, что сегодня, 31 января губернатор Александр Моор провел пресс-конференцию, рассказал о ключевых задачах региона и планах в экономике.

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