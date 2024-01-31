Тюменцам объяснили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз

При этом, порядок предварительной записи находится на сайте правительства. Записаться на встречу можно и лично. Жителей принимают в здании правительства (Володарского, 45, кабинет 145) с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). С собой нужно взять документ удостоверяющий личность и документы, касающиеся вашей проблемы.