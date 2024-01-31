У незрячего массажиста из Тюмени нашли страшную болезнь медики

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Ввиду рабочей деятельности, конечности служат ему не только органом осязания, но и рабочим инструментом. Тюменец трудится массажистом.
Специалисты провели обследование и поставили диагноз. Затем пациенту провели операцию.
Теперь мужчина проходит период реабилитации, чтобы снова вернуться к своей работе.
Напомним, что ранее тюменские врачи спасли двойняшек с аномально маленьким весом. Сразу после появления на свет малышей увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. За их состоянием наблюдают специалисты.