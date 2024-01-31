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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Незрячий массажист с новообразованиями на кистях рук попал в больницу Тюмени

У незрячего массажиста из Тюмени нашли страшную болезнь медики

31 января 2024, 13:10
Фото: 1MI

Незрячий массажист с новообразованиями на кистях рук попал в больницу Тюмени

В Областную клиническую больницу №2 Тюмени обратился незрячий мужчина с новообразованиями на кистях рук. Как рассказал сам пациент врачам, данная проблема очень обеспокоила его.

Ввиду рабочей деятельности, конечности служат ему не только органом осязания, но и рабочим инструментом. Тюменец трудится массажистом.

Специалисты провели обследование и поставили диагноз. Затем пациенту провели операцию.

Теперь мужчина проходит период реабилитации, чтобы снова вернуться к своей работе.

Напомним, что ранее тюменские врачи спасли двойняшек с аномально маленьким весом. Сразу после появления на свет малышей увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. За их состоянием наблюдают специалисты.

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