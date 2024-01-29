Свыше 7,3 тысяч тюменских пар получили выплаты к юбилею брака

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Тюменской области материальную поддержку получили свыше 7300 семейных пар, которые отметили юбилей совместной жизни.
По данным регионального правительства, количество заявлений супружеских пар, поступивших с начала 2024 года, превысило 150. Общая сумма поддержки составила почти 164 миллиона рублей.
Заявление на получение выплаты можно подать через МФЦ, учреждение соцобслуживания населения по месту жительства или портал госуслуг.
Например, семьям, отмечающим 50-летний юбилей совместной жизни, полагается выплата в размере 20 тысяч рублей, а при 75-летнем юбилее — 45 тысяч рублей.
Напомним, что специальная выплата была введена в марте 2022 года по инициативе губернатора Александра Моора.