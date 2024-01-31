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Updated Сегодня, 05:27

Расселением тюменцев из аварийных домов займутся застройщики

Расходы по расселению тюменцев из аварийных домов возьмут на себя застройщики

31 января 2024, 05:25
Фото: 1MI

Расселением тюменцев из аварийных домов займутся застройщики

Расселением жителей Тюмени, проживающих в аварийном жилье, займутся застройщики. Реализация программы по расселению граждан из ветхих домов будет проходить в рамках механизма комплексного развитий территорий.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы «Час Тюмени».

По его словам, в настоящее время власти уже приступили к подготовке новой программы по расселению аварийного жилья. По планам в нее войдут дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

«Это порядка 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Механизм КРТ поможет в реализации данной программы, в том числе позволит существенно минимизировать участие средств бюджета. По Тюмени мы вообще рассчитываем, что жилье, которое в эту программу попадет, практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ — за счет средств застройщиков, которые будут за это браться», — пояснил Павел Перевалов.

И добавил, что на сегодняшний день в Тюменской области реализуются 24 проекта КРТ, большая часть из которых — в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Максима Горького снесут более десятка гаражей ради реализации программы КРТ. На их месте планируют построить спортивный центр или здание для предоставления коммунальных услуг.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Аварийное жилье#Реновация#КРТ
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