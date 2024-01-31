Расходы по расселению тюменцев из аварийных домов возьмут на себя застройщики

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы «Час Тюмени».
По его словам, в настоящее время власти уже приступили к подготовке новой программы по расселению аварийного жилья. По планам в нее войдут дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
«Это порядка 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Механизм КРТ поможет в реализации данной программы, в том числе позволит существенно минимизировать участие средств бюджета. По Тюмени мы вообще рассчитываем, что жилье, которое в эту программу попадет, практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ — за счет средств застройщиков, которые будут за это браться», — пояснил Павел Перевалов.
И добавил, что на сегодняшний день в Тюменской области реализуются 24 проекта КРТ, большая часть из которых — в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Максима Горького снесут более десятка гаражей ради реализации программы КРТ. На их месте планируют построить спортивный центр или здание для предоставления коммунальных услуг.