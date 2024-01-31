«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

Молодой человек был полон планов на жизнь, но в то же время не мог оставаться в стороне от событий на Украине. И в феврале прошлого года Хачатур ушел добровольцем — очень хотел помочь ребятам, оказавшимся на «передке». Служил в бригаде Морской пехоты. Об этом «Нашему городу» рассказала его супруга Светлана.