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«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

31 января 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
В зоне специальной военной операции погиб 34-летний житель Тюмени Хачатур Чилингарян. На Донбассе он прослужил чуть меньше года. 14 января 2024 года во время выполнения боевой задачи тюменец получил смертельные ранения.
Фото: предоставлено Светланой Миловановой-Чилингарян

«Первым бежал на помощь»

До СВО Хачатур работал в тюменской компании «Умничка». На лазером станке мастерил развивающие детские игрушки и мебель. В свободное время увлекался футболом.

Молодой человек был полон планов на жизнь, но в то же время не мог оставаться в стороне от событий на Украине. И в феврале прошлого года Хачатур ушел добровольцем — очень хотел помочь ребятам, оказавшимся на «передке». Служил в бригаде Морской пехоты. Об этом «Нашему городу» рассказала его супруга Светлана.

«Он всегда был добрым и отзывчивым, всегда первым бежал на помощь. Все родные, друзья, знакомые запомнят его, как самого веселого и добродушного человека. У него очень много друзей, даже там он успел обрести свою братскую семью. Здесь, в Тюмени, мечтал построить дом, планировал троих детей, хотел большую семью», — вспоминает Светлана.
Фото: предоставлено Светланой Миловановой-Чилингарян

«Его любовь была безгранична»

Хачатур и Светлана поженились летом 2023 года. Чтобы сыграть свадьбу, боец взял короткий отпуск. Вместо традиционного костюма жениха мужчина выбрал армейскую одежду. Хотел, чтобы его будущие дети увидели на фото своего отца именно таким.

«Совместное решение было, что будет в военной форме в день свадьбы, на память детям. 12 июля 2023 была свадьба. Он отпросился специально ради этого. Ему дали две недели для росписи, сказали так: „Хорошие люди, должны размножаться“. К сожалению, с этим не вышло. Очень не легко принять потерю. Его любовь была безгранична», — поделилась вдова.
Фото: предоставлено Светланой Миловановой-Чилингарян

После свадьбы Хачатур вернулся на Донбасс. В сентябре боец получил осколочные ранения в ногу и руку. После восстановления вернулся в строй.

«Погиб вследствие ранений полученных при выполнении задач в ходе СВО 14 января 2024 года», — такое известие о гибели мужа получила Светлана 22 января.

Дата похорон Хачатура Чилингаряна будет известна немного позже. Родные ждут, когда его тело отправят из Ростова.

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