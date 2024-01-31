Тюменский военный комиссариат ищет разведчиков и саперов

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Всего на портале «Работа России» военный комиссариат Тюменской области опубликовал более 530 вакансий, 198 их которых — стрелок с зарплатой от 204 до 226 тысяч рублей.
В его обязанности входит обход охраняемого объекта, осмотр уязвимых мест, проверка наличия документации, противопожарного инвентаря и имущества.
Нуждается комиссариат и в разведчиках — 60 свободных рабочих мест. Им предлагают зарабатывать также от 204 до 226 тысяч рублей.
«Действовать скрытно, дерзко. Смело и активно добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной задачей. Проявлять находчивость, изобретательность, инициативу и широко применять различные приемы военной хитрости и обмана противника. Уметь выявлять средства массового поражения, высокоточное оружие, самолеты и вертолеты. Быстро наносить обнаруженные цели на карту и точно определять их координаты, пользоваться приборами наблюдения и средствами связи, составлять и передавать донесения. Уверенно ориентироваться на местности с использованием приборов ориентирования и местных предметов», — указано в описании должностных обязанностей.
Командиров комиссариату также не хватает, им предлагают зарплату как у разведчиков и стрелков — от 204 до 226 тысяч рублей. В обязанности командира входит обучение солдат, бережное отношение к оружию и обладание феноменальной памятью.
«Знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, личные качества, род занятий до военной службы, семейное положение, успехи и недостатки в боевой подготовке каждого подчинённого. Следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в отделении, требовать соблюдения подчинёнными воинской дисциплины. Знать материальную часть, правила эксплуатации оружия, военной техники и другого имущества отделения, следить за их наличием, ежедневно осматривать и содержать в порядке и исправности. Прививать солдатам (матросам) отделения уважение к службе», — уточняется в вакансии.
Также нуждается комиссариат в саперах — 10 вакансий и тоже с зарплатой от 204 до 226 тысяч рублей. «Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей» — все, что указано в описании.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским предприятиям не хватает водителей и бетонщиков. Работодатели опубликовали 1212 и 725 вакансий соответственно.