Тюменским предприятиям не хватает водителей и бетонщиков

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В регионе не хватает продавцов, работодатели опубликовали 872 вакансии. Также предприятия ищут бетонщиков — 725 вакансий, и слесарей — 676 вакансий. В общей сложности на портале опубликовано 19 107 вакансий.
Аналитики выяснили, что сейчас каждый третий тюменец находится в активном поиске работы. 48% соискателей считают, что смогут трудоустроиться в течение ближайших трех месяцев.
Ранее «Наш город» выяснил, каким вакансиям тюменцы отдают предпочтение. Рейтинг самых популярных вакансий возглавил менеджер по работе с маркетплейсами.