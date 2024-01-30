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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Тюменские работодатели ищут водителей и бетонщиков

Тюменским предприятиям не хватает водителей и бетонщиков

30 января 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские работодатели ищут водителей и бетонщиков

Работодатели Тюменской области нуждаются в водителях: на портале «Работа России» опубликовано 1212 вакансий. Каких еще специалистов не хватает предприятиям — рассказали в департаменте труда и занятости населения.

В регионе не хватает продавцов, работодатели опубликовали 872 вакансии. Также предприятия ищут бетонщиков — 725 вакансий, и слесарей — 676 вакансий. В общей сложности на портале опубликовано 19 107 вакансий.

Аналитики выяснили, что сейчас каждый третий тюменец находится в активном поиске работы. 48% соискателей считают, что смогут трудоустроиться в течение ближайших трех месяцев.

Ранее «Наш город» выяснил, каким вакансиям тюменцы отдают предпочтение. Рейтинг самых популярных вакансий возглавил менеджер по работе с маркетплейсами.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
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