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В Тюмени назвали самые популярные у соискателей вакансии

На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение

29 января 2024, 04:48
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые популярные у соискателей вакансии

Аналитики «Зарплаты.ру» составили рейтинг вакансий, на которые тюменцы откликались чаще всего. Они отметили, что все больше людей обращают внимание на удаленную работу.

Рейтинг самых популярных вакансий 2023 года возглавил менеджер по работе с маркетплейсами на «удаленке», средняя предлагаемая зарплата которого составила 90 тысяч рублей.

Второе место занял инспектор службы безопасности с аналогичной зарплатой, а третьим по популярности стал работник пункта выдачи заказов с зарплатой до 118 тысяч рублей.

На четвертой строчке рейтинга расположился менеджер по работе с клиентами, зарплата которого составила 60 тысяч рублей, на пятой — помощник библиотекаря с зарплатой 37 тысяч.

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В список востребованных вакансий также вошли работник торгового зала, консультант чат-поддержки без продаж, администратор Телеграм-каналов и администратор в центр саморазвития и психологии.

Эксперты отметили, что в 2023 году жители Тюменской области стали чаще обращать внимание на вакансии с удаленной работой. Таких предложений также стало больше — на 45%.

Ранее «Наш город» писал, что большинство тюменцев не боятся лишиться работы. Однако 21% чувствует, что рискует потерять работу.

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