На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Рейтинг самых популярных вакансий 2023 года возглавил менеджер по работе с маркетплейсами на «удаленке», средняя предлагаемая зарплата которого составила 90 тысяч рублей.
Второе место занял инспектор службы безопасности с аналогичной зарплатой, а третьим по популярности стал работник пункта выдачи заказов с зарплатой до 118 тысяч рублей.
На четвертой строчке рейтинга расположился менеджер по работе с клиентами, зарплата которого составила 60 тысяч рублей, на пятой — помощник библиотекаря с зарплатой 37 тысяч.
В список востребованных вакансий также вошли работник торгового зала, консультант чат-поддержки без продаж, администратор Телеграм-каналов и администратор в центр саморазвития и психологии.
Эксперты отметили, что в 2023 году жители Тюменской области стали чаще обращать внимание на вакансии с удаленной работой. Таких предложений также стало больше — на 45%.
Ранее «Наш город» писал, что большинство тюменцев не боятся лишиться работы. Однако 21% чувствует, что рискует потерять работу.