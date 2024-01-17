Зарплаты не хватает: почти половина тюменцев вынуждена подрабатывать

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Согласно данным опроса, 43% респондентов в ближайшие 3 месяца хотят найти дополнительные источники заработка. У 15% они уже есть, а 41% опрошенных не собирается подрабатывать.
В основном, ищут подработку тюменцы в возрасте до 18 и от 55 лет — по 50% в каждой возрастной группе. 13% несовершеннолетних уже подрабатывают, а большая часть опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет — 48%, не ищет источники дополнительного дохода. Не планируют искать подработку и 46% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.
Чаше всего о поиске подработки думают юристы — 57%, представители сфер искусства, развлечений, финансов и бухгалтерии — по 55%, а также безопасности, науки и образования — по 53%.
Не ищут дополнительные способы заработка работники сфер добычи сырья — 54%, информационных технологий — 51%, сервисного обслуживания — 49%, логистики — 47% и административный персонал — 46%.
На данный момент в Тюменской области открыто более 1.5 тысяч вакансий с подработкой. В основном ищут курьеров, продавцов-консультантов, упаковщиков, водителей и операторов call-центров.
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