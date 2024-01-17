Зарплаты не хватает: почти половина тюменцев вынуждена подрабатывать

В основном, ищут подработку тюменцы в возрасте до 18 и от 55 лет — по 50% в каждой возрастной группе. 13% несовершеннолетних уже подрабатывают, а большая часть опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет — 48%, не ищет источники дополнительного дохода. Не планируют искать подработку и 46% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.