В Тюмени при строительстве моста обнаружили старинный корабль и закопали его обратно

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время работ по реконструкции улицы Ленина археологи нашли культурный слой города XVI–XIX века — кладбище, остатки усадеб, мостовую и крепостную стену. Также в числе находок оказались останки человека — золотая коса. Она была отправлена на анализ.