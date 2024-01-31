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В Тюмени строители закопали обнаруженный старинный корабль

В Тюмени при строительстве моста обнаружили старинный корабль и закопали его обратно

31 января 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени строители закопали обнаруженный старинный корабль

Тюменские строители обнаружили во время работ по возведению моста-дублера на улице Мельникайте носовую часть судоходного средства конца 19-го — начала 20-го века.

Предположительно это был деревянный баркас, обитый железом. Остов данного корабля горожане ранее видели выше по течению Туры — он появляется в периоды сильного обмеления реки.

«Судно наполовину деревянное, наполовину железное. Удивило, как сохранились металл и дерево, железная часть корпуса даже не была повержена сильной коррозии. Металл на судне клепаный, а не вареный», — сообщили сотрудники Тобольской археологической экспедиции.

Правда, исследовать судно археологам уже не получится — площадку, где обнаружили судно и саму часть корабля строители засыпали слоем песка высотой 8 метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время работ по реконструкции улицы Ленина археологи нашли культурный слой города XVI–XIX века — кладбище, остатки усадеб, мостовую и крепостную стену. Также в числе находок оказались останки человека — золотая коса. Она была отправлена на анализ.

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