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В центре Тюмени нашли череп девушки с золотыми косами

В центре Тюмени нашли череп девушки с золотыми косами

27 октября 2023, 04:45
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени археологи обнаружили во время работ по реконструкции улицы Ленина культурный слой города XVI–XIX века — остатки усадеб, погребов, мостовую и крепостную стену, кладбище.

В числе интересных находок оказались женские человеческие останки — золотая коса, которую уже отправили на анализ, а также изразец с единорогом.

«Одна из интереснейших находок — изразец с единорогом. Он даже подписан. Это XVIII–XIX век», — рассказала археолог Светлана Берлина.

Кроме того, во время раскопок было обнаружено много фрагментов керамики, чернильницы, аптечные бутылочки, нательные крестики, подвески, перстни, а также деньги — начиная с первых монет-чешуек и заканчивая уже монетами прошлого века.

По словам Светланы Берлиной, баночки из-под чернил и лекарственных препаратов будут направлены на химический анализ в Тюменский госуниверситет — там попытаются выяснить, какие медикаменты в них хранили и из чего делали чернила.

«Возможно, чернильницы были многоразовыми, и раз здесь у нас не было производства чернил, то их привозили к нам в больших емкостях и потом продавали на разлив. Но это пока наши догадки», — отметила археолог.

И добавила, что согласно действующего законодательства, найденный материал должен быть обработан в течение трех лет. После чего его передадут в государственный музейный фонд — в Тюмени это музей имени Словцова. Эксперты полагают, что на проведение работ — каталогизацию, расшифровку и т. д. им понадобится не менее двух лет, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на берегу озера Мергень археологи обнаружили древнее жилище, вокруг которого был вырыт ров. Найдено множество фрагментов посуды, скребков и ножевидных пластин.

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