В центре Тюмени нашли череп девушки с золотыми косами

И добавила, что согласно действующего законодательства, найденный материал должен быть обработан в течение трех лет. После чего его передадут в государственный музейный фонд — в Тюмени это музей имени Словцова. Эксперты полагают, что на проведение работ — каталогизацию, расшифровку и т. д. им понадобится не менее двух лет, пишет 72.RU.