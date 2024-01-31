30-градусные морозы в Тюмени отменяются

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
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Updated Сегодня, 01:12
Ранее метеорологи обещали в ночь с 31 на 1 февраля 30-градусные морозы.
В Тюмени последний январский день ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -12…-11, в темное время суток температура воздуха составит -14…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41 закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 19 минут.
В Тобольске в среду, 31 января, синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем -11…-13, в темное время суток температура воздуха составит -16…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35 закат в 16:44 продолжительность дня 8 часов 9 минут.
В Ялуторовске в последний день января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 4,6 м/с. В утренние часы термометры покажут -14…12, в темное время суток температура воздуха составит -16…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 25 минут.
В Заводоуковске 31 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -15…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -15…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34, закат в 16:59 продолжительность дня 8 часов 25 минут.
В Ишиме в последний январский день ожидается снег, ветер до 3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-12, к вечеру похолодает до -20…-18.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20, закат в 16:49 продолжительность дня 8 часов 29 минут.