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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Тюменца наградили за спасение в реке беременной женщины

Жителя Тюмени наградили за спасение в реке беременной женщины и ребенка

31 января 2024, 11:23
Фото: правительство Тюменской области

Тюменца наградили за спасение в реке беременной женщины

Житель Викулово Тюменской области получил награду МЧС за спасение утопающей женщины. Инцидент произошел 6 октября 2022 года.
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Иван Малешин шел на работу, в то время, как увидел в реке Иртыш тонущую женщину. Не раздумывая, он отправился к ней на помощь. Впоследствии выяснилось, что женщина была беременна.

МЧС России наградило храброго тюменца за его бескорыстный поступок медалью «За спасение погибающих на воде».

Сам Иван заявляет, что на его месте так бы поступил каждый.

Людям нужно помогать, и не важно, знакомы вы или нет. Самое главное — это человеческая жизнь, — говорит мужчина.

Напомним, что ранее представить к награде хотели жительницу Тюмени, которая спасла незнакомца от рокового прыжка. Как призналась героиня, она не смогла бы себя простить, если бы тот упал.

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#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Спасатели#Алина Петрова
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