Жителя Тюмени наградили за спасение в реке беременной женщины и ребенка

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Иван Малешин шел на работу, в то время, как увидел в реке Иртыш тонущую женщину. Не раздумывая, он отправился к ней на помощь. Впоследствии выяснилось, что женщина была беременна.
МЧС России наградило храброго тюменца за его бескорыстный поступок медалью «За спасение погибающих на воде».
Сам Иван заявляет, что на его месте так бы поступил каждый.
– Людям нужно помогать, и не важно, знакомы вы или нет. Самое главное — это человеческая жизнь, — говорит мужчина.
Напомним, что ранее представить к награде хотели жительницу Тюмени, которая спасла незнакомца от рокового прыжка. Как призналась героиня, она не смогла бы себя простить, если бы тот упал.