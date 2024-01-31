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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

пресс-конференция губернатора ТО Александра Моора

Александр Моор рассказал про строительство новых школ и детсадов в Тюменской области

31 января 2024, 11:17
Фото: nashgorod.ru
пресс-конференция губернатора ТО Александра Моора
Губернатор Тюменской области на своей пресс-конференции рассказал, где и когда будут построены новые школы и детские сады в регионе. По его словам, в этом году планируется сдать в эксплуатацию семь объектов, предназначенных для образовательных учреждений.
пресс-конференция губернатора ТО Александра Моора
Видео: nashgorod.ru

Также правительство Тюменской области подготовило уже два контракта на возведение двух школ в Тюменском районе.

«Параллельно мы еще строим, или начнем строительство семи новых объектов. В том числе недавно анонсированных — две школы в Тюменском районе. Это село Мальково и Винзили. У нас одновременно в контракте и проектирование и строительство», — отметил глава региона.

Александр Моор также заявил, что в 2024 году начнется строительство школы в микрорайоне «Ямальский-1» в Тюмени и детского сада в жилом комплексе «Легенда Парк».

Кроме того, уже в ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра, которые появятся на месте молодежного театрального центра «Космос». Здания под учреждения будут составлять единый архитектурный ансамбль.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Школа#Моор
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