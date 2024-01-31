Александр Моор рассказал про строительство новых школ и детсадов в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Также правительство Тюменской области подготовило уже два контракта на возведение двух школ в Тюменском районе.
«Параллельно мы еще строим, или начнем строительство семи новых объектов. В том числе недавно анонсированных — две школы в Тюменском районе. Это село Мальково и Винзили. У нас одновременно в контракте и проектирование и строительство», — отметил глава региона.
Александр Моор также заявил, что в 2024 году начнется строительство школы в микрорайоне «Ямальский-1» в Тюмени и детского сада в жилом комплексе «Легенда Парк».
Кроме того, уже в ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра, которые появятся на месте молодежного театрального центра «Космос». Здания под учреждения будут составлять единый архитектурный ансамбль.